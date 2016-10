Breite Straße ist keine Einbahnstraße mehr

Auf der Breiten Straße in der Pirnaer Innenstadt fließt der Verkehr wieder in beiden Richtungen. Nach Auskunft der Stadtwerke Pirna (SWP) wurde die vorübergehend eingerichtete Einbahnstraßen-Regelung am Dienstag aufgehoben. Damit entfällt auch die Umleitungsstrecke stadteinwärts über die Robert-Koch-Straße. Auch die Bushaltestellen an der Breiten Straße vor der Goethe-Oberschule werden wieder bedient. Der bisherige Engpass auf der Breiten Straße lag darin begründet, dass die Stadtwerke seit 10. Oktober neue Hausanschlüsse für Gas und Trinkwasser für den Gebäudekomplex Breite Straße 2 verlegen ließen. Wegen des dafür notwendigen Tiefbaus musste die Fahrbahn zeitweise halbseitig gesperrt werden. Das ist nun Geschichte, lediglich im Gehwegbereich gibt es laut der Stadtwerke derzeit noch einige Einschränkungen. (SZ/mö)

