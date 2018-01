Breite Straße früher fertig? Die Stadtwerke Pirna beseitigen an der Trasse Flutschäden von 2013. Bleibt der Winter aus, geht es möglicherweise flotter.

An der Breiten Straße wird jetzt weitergebaut. Daher ist die Trasse bis zur Rädelstraße stadteinwärts Einbahnstraße. © Marko Förster

Pirna. Die Bauarbeiten entlang der Breiten Straße in der Pirnaer Innenstadt werden eventuell früher fertig als ursprünglich geplant. Nach Aussage der Stadtwerke Pirna könnte das Vorhaben schon im August statt erst im Oktober abgeschlossen sein. Der Grund: Aufgrund der derzeit milden Witterung verzichten die Stadtwerke auf die zunächst geplante Winterruhe. Wenn das Wetter auch weiterhin die Kanalbauarbeiten zulässt, könne das Bauende entsprechend vorgezogen werden. Die Fachleute hatten die Arbeiten entlang der Breiten Straße am 9. Januar wieder aufgenommen.

Schon seit vergangenem Jahr lassen die Stadtwerke im Randbereich der wichtigen Innenstadt-Verkehrsader Flutschäden von 2013 beseitigen. Das Hochwasser vor viereinhalb Jahren hatte vor allem den Abwasserkanälen, die unterhalb der Gehwege verlaufen, den Rest gegeben. Weil die Kanäle nicht für solche Wassermassen ausgelegt waren, hat es sie an mehreren Stellen auseinandergedrückt. Im vergangenen Jahr bauten die Handwerker hauptsächlich auf der stadtauswärts gesehen rechten Seite der Breiten Straße, nun ist die gegenüberliegende Seite dran. Die wieder aufgenommenen Arbeiten gliedern sich laut den Stadtwerken in drei Baufelder. Zunächst verlegen die Fachleute vom Dohnaischen Platz bis zum Straßenraum Breite Straße einen neuen Kanal und binden ihn an das vorhandene Netz an. Zudem muss die Breite Straße an drei Stellen für Gas-Hausanschlüsse gequert werden. Und im Bereich des Gehweges zwischen den Hausnummern 18 bis 4 der Breiten Straße wird ebenfalls ein neuer Abwasserkanal verlegt. Die Stadtwerke lassen auf allen drei Baufeldern gleichzeitig arbeiten.

Wegen des Bauvorhabens gilt seit Dienstag eine veränderte Verkehrsführung: Die Breite Straße ist von der B 172 aus stadteinwärts bis zur Siegfried-Rädel-Straße Einbahnstraße. Von der B 172 kann man nicht mehr nach links in die Breite Straße einbiegen. Die Umleitungsstrecke führt über den Thälmannplatz. Die Straße vom Kreisverkehr Bahnhofstraße bis zur Siegfried-Rädel-Straße in Richtung B 172 ist Einbahnstraße. Darüber hinaus wurde die Fahrtrichtung auf der Siegfried-Rädel-Straße zwischen Breiter und Kochstraße gedreht, die Bushaltestellen wurden von der Breiten Straße an die Kochstraße verlegt.

