Breite Mehrheit für den Tag der Sachsen Drei Fraktionen wollen am Mittwoch für die Riesaer Bewerbung stimmen. Das Volksfest soll auch Kaffee Starke helfen.

Mehr Leben auf dem Rathausplatz und die Sanierung von Kaffee Starke – das erhoffen sich Stadträte vom Tag der Sachsen in Riesa. Schließlich winkt dem Ausrichter Fördergeld.

Noch hat die Abstimmung über eine Bewerbung für den Tag der Sachsen nicht stattgefunden. Aber kurz vor der entscheidenden Stadtratssitzung am Mittwochnachmittag ist kaum noch ein Zweifel möglich: Riesa wird sich um die Ausrichtung des größten sächsischen Volksfestes bewerben. 2019 könnten zum zweiten Mal nach 1999 Hunderttausende Besucher in die Stadt an der Elbe kommen.

So sieht es zumindest ein gemeinsamer Beschlussantrag der drei größten Stadtratsfraktionen vor, der der SZ vorliegt: Er ist unterzeichnet von den Chefs der Fraktionen CDU/FDP, Linke und SPD. Demnach soll die Stadt sich für den Tag der Sachsen bewerben und zeitgleich eine Planung für den Rathausplatz bis zum Übergang in den Stadtpark auf den Weg bringen. Denn das Areal spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung der Stadträte: Durch die Ausrichtung des Tages der Sachsen – und die dafür winkenden Fördermittel – ließe sich endlich ein Plan umsetzen, den man in Riesa schon seit Jahren hat: das markante Gebäude Kaffee Starke endlich zu sanieren. In der Begründung für den Beschlussantrag heißt es, dass die einstige Kaffeerösterei zu einem Bürgerhaus umgebaut werden soll, das künftig die Stadtinformation beherbergt. „Der Zustand des Gebäudes ist schon lange ein Ärgernis“, sagt CDU-Fraktionschef Helmut Jähnel. Etliche Versuche von Privatinvestoren bis hin zur städtischen Wohnungsgesellschaft seien gescheitert, das Gebäude zu beleben – an einer wirtschaftlichen Nutzung. „Mit dem Tag der Sachsen winken uns aber 450 000 Euro vom Freistaat für Investitionen, die man mit anderen Fördermitteln noch aufstocken könnte“, sagt Helmut Jähnel. Ohnehin wäre es günstig, die Tourist-Info von der Hauptstraße hin zum Rathausplatz zu verlegen. „Der Rathausplatz ist doch der erste Anlaufpunkt für Touristen, die zum Beispiel auf dem Elberadweg zu uns kommen.“ Für Linke-Chefin Uta Knebel steht ein Treffpunkt für Touristen wie für Bürger im Vordergrund. „Die Riesaer können dort zum Beispiel Karten für Veranstaltungen in der Arena kaufen – und auch das Bürgerbüro könnte im Kaffee Starke Platz finden.“ Eine Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken, soll es dort auch geben.

Und oben drüber? Uta Knebel hält Flächen für ein Handwerkermuseum für denkbar. Helmut Jähnel favorisiert Wohnungen. „Auf jeden Fall soll sich das Konzept auf Dauer tragen“, sagt Uta Knebel – und es soll keine Konkurrenz zu vorhandenen Räumen darstellen.

Der zweite zentrale Punkt des Projekts ist eine geplante Umgestaltung des Rathausplatzes selbst: Während der obere Teil bereits vor Jahren gestaltet wurde, wird der untere Teil vor allem als Parkplatz genutzt. Das soll sich durch den Tag der Sachsen ändern: Die unterstützenden Stadtratsfraktionen wünschen sich einen Platz, der zum Verweilen einlädt und die Märkte attraktiver macht. „Der Rathausplatz soll wieder ein Magnet werden, der die Menschen dazu inspiriert, nicht nur den Mannheimer Platz zu besuchen“, heißt es in der Begründung zum Beschlussantrag. „Uns ist es wichtig, eine Verbindung zum Stadtpark herzustellen“, sagt CDU-Stadtrat Helmut Jähnel. Die Verbindung von Rathausplatz, Stadtpark und Elbe bis hin zum Muskatorgelände sei ein Pfund, mit dem Riesa noch viel mehr wuchern könne.

Jähnel erinnert an den vorerst letzten Tag der Sachsen 1999 in Riesa: „Von dem blieben Arena und Riesenhügel – und auch der nächste Tag der Sachsen soll etwas Bleibendes hinterlassen“, so der Fraktionschef. Ginge das Konzept auf, wäre das auch ein Geschenk an die Riesaer selbst, sagt Uta Knebel. Stefan Schwager von den Freien Wählern ist da deutlich skeptischer: „Wir werden den Antrag voraussichtlich ablehnen.“ Gemeinsam feiern sei schön – aber man müsse es sich leisten können. „Wir haben einen wahnsinnigen Investitionsstau in Riesa, etwa bei den Schulen. Das finanzielle Risiko Tag der Sachsen können wir nicht verantworten.“ So oder so: Man sei gespannt auf die Debatte im Stadtrat.

