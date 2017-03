Breitbandversorgung im Gemeinderat Die Gemeinde will sich den Planungen finanziell beteiligen. Das geld dafür ist vorhanden.

Mit der Breitbanderschließung als Voraussetzung für das schnelle Internet befassen die Gemeiederäte am kommenden Montag. © dpa

Wie weiter mit der Breitbanderschließung in Schönfeld und Liega? Damit wird sich der Gemeinderat kommenden Montag ab 19.30 Uhr in der Jugendherberge Linz befassen. Der Vorschlag lautet, Planung und Erschließung in den Jahren 2018 und 2019 aus der Gemeinde mit je 15 340 Euro mitzufinanzieren. Das meiste Geld für einen Breitbandausbau käme von Bund und Land.

Außerdem gibt es eine Bürgerfragestunde und es geht um den stellvertretenden Gemeindewehrleiter. (krü)

