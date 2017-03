Breitbandausbau sorgt für Ampel Die Pfarrgasse in Sebnitz ist seit Montag halbseitig gesperrt, der Verkehr wird wechselseitig vorbeigeleitet.

© Symbolfoto: Kristin Richter

Nach der Winterpause haben in Sebnitz die Tiefbauarbeiten für das neue Breitbandnetz wieder begonnen. Seit Montag wird unter anderem auf der Schandauer Straße kurz vor dem Markt sowie auf der Pfarrgasse unterhalb des Goethe-Gymnasiums gebaut. Die Pfarrgasse ist deshalb halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mittels einer Ampel wechselseitig vorbeigeleitet. Von der Ampelregelung ist auch der Übergang von der Kirchstraße in die Hertigswalder Straße betroffen. Die Kabel für das schnelle Internet werden im Auftrag der Enso in der Sebnitzer Innenstadt verlegt. Der Energieversorger baut hier sein eigenes Breitbandnetz auf. Laut Website der Enso soll es ab Anfang Mai verfügbar sein. (SZ/dis)

