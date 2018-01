Breitbandausbau soll dieses Jahr starten Für Großweitzschen und Ostrau könnten die Fördermittel bald beantragt werden. Für Zschaitz gibt es jedoch Probleme.

Ostrau. Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) steht derzeit fast im Dauerkontakt mit dem Breitbandkompetenzzentrum in Dresden. Es geht um den Aufbau des schnellen Internets für die Gemeinden Ostrau, Zschaitz-Ottewig und Großweitzschen. Schilling koordiniert die Beantragung der Fördermittel für alle drei Gemeinden.

Dabei tut sich jedoch eine Schwierigkeit auf. Für Ostrau und Großweitzschen liegt die Zusage der Fördermittel vom Bund bereits vor, für Zschaitz-Ottewig noch nicht (DA berichtete). Und das, obwohl die Anträge für die drei Gemeinden zum gleichen Zeitpunkt abgegeben wurden. Im Breitbandkompetenzzentrum hat Dirk Schilling den Grund für die Verzögerung erfahren. „Die Bundesmittel sind derzeit aufgebraucht. Da hat auch die noch nicht gebildete neue Bundesregierung Mitschuld. Es geht da derzeit nichts vorwärts“, sagt der Bürgermeister.

Dennoch ist Schilling optimistisch, dass der Ausbau noch in diesem Jahr starten kann. Zumindest für Ostrau und Großweitzschen könnten die Bauanträge bald ausgearbeitet sein. Für Zschaitz müsse das Prozedere eben später noch einmal gemacht werden. Es muss eine Firma gefunden werden, die noch in diesem Jahr beginnt, Glasfaserkabel zu verlegen. Schilling setzt dabei auch auf die Unterstützung des Breitbandkompetenzzentrums. „Die erinnern auch an Fristen“, sagt er. Zunächst muss eine Firma gefunden werden, welche dafür sorgt, dass die europaweite Ausschreibung des Breitbandausbaus korrekt abläuft.

Bisher haben die drei Gemeinden mit der Tele Kabel Ingenieurgesellschaft Chemnitz zusammengearbeitet. Doch die hat derzeit so viele Aufträge, dass ein neuer Partner gesucht werden muss. Dennoch drängt die Zeit, denn die Ausschreibung muss in ganz Europa mit einer festgesetzten Frist ausliegen. Nach Ablauf der Frist werden die eingegangenen Angebote sondiert und die Gemeinderäte entscheiden über die Vergabe. Bis Ende September solle die Ausschreibung erledigt sein, sodass noch in diesem Jahr mit dem Verlegen der Kabel begonnen werden könne. Dirk Schilling setzt darauf, dass auch private Anbieter in diesem Jahr mit dem Ausbau anfangen. „Von der Telekom haben wir die Zusage, dass sie in diesem Jahr loslegen will“, so Schilling.

