Breitbandausbau kann beginnen Drei weitere Kommunen erhalten Geld für schnelleres Internet. Der Bescheid kommt ganz unmodern.

Die Förderbescheide für schnelles Internet erhalten die begünstigten Kommunen nun doch per Post. Das teilte jetzt das Büro des Bundestagsabgeordneten Klaus Brähmig (CDU) mit. Dass das so unmodern passiert, liegt allerdings nicht am langsamen Netz. Geplant war eigentlich, sie medienwirksam persönlich zu übergeben. Doch der Bundesminister für digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt (CSU), sagte kurzfristig ab. Er hätte Förderbescheide für Heidenau, Dippoldiswalde und Reinhardtsdorf-Schöna im Gepäck gehabt. Olaf Ehrlich kann die Absage verschmerzen. Der Bürgermeister von Reinhardtsdorf-Schöna hatte Dobrindt erst kürzlich getroffen, als er nach Berlin reiste, um sich persönlich den Förderbescheid für die Machbarkeitsstudie zum Breitbandausbau abzuholen. Da verabredeten beide, dass sie das vor Ort wiederholen wollten, wenn es um den tatsächlichen Ausbau geht. „Dass das jetzt nicht geklappt hat, ist nicht so schlimm. Hauptsache, die Post kommt bald, damit wir anfangen können“, sagt Ehrlich.

Gut 116 000 Euro bekommt Reinhardtsdorf-Schöna, Heidenau rund 740 000 Euro und Dippoldiswalde rund 880 000 Euro. Jetzt können die Kommunen die Bauleistungen ausschreiben und beauftragen. Im Falle von Reinhardtsdorf-Schöna geht es aber nur um den Ortsteil Kleingießhübel. Die restlichen Gemeindeteile will die Deutsche Telekom ohne Fördermittel in Eigenregie ausbauen. Das soll 2018 oder spätestens 2019 abgeschlossen sein, heißt es.

