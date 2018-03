Breitbandausbau ist Thema im Kreistag

Hoyerswerda. Der Landkreis Bautzen will mithilfe von Fördergeldern weiter in den Breitbandausbau investieren. Ob denn da Hoyerswerda auch mit berücksichtigt wird, lautete im technischen Ausschuss eine Anfrage. Oberbürgermeister Stefan Skora kündigte an, die Frage schriftlich zu beantworten. Kreisrat Joachim Lossack (Linke) sagte gegenüber TAGEBLATT nach der Sitzung, dass das Thema Breitbandausbau auf der Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung am 26. März steht, Hoyerswerda tauche da in einem Vergabelos mit auf. Da die Tagesordnung aber noch nicht öffentlich ist, muss man noch ganz genau schauen, ob damit tatsächlich die gesamte Stadt Hoyerswerda gemeint ist, oder nur wie in den Vorjahren die dörflichen Teilgebiete, da damals in der Stadt schon eine gewisse Breitbandversorgung seitens der Telekommunikationsanbieter gegeben war. Oberbürgermeister Stefan Skora ist jedenfalls froh, dass sich der Kreis zenteral um das Thema kümmert. (red/US)

