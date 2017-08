Breitbandausbau in Königstein stockt Die Telekom überbrachte dem Stadtrat in seiner letzten Sitzung schlechte Nachrichten. Der will sich jetzt beschweren.

Der Glasfaserausbau in Königstein gerät ins Stocken. © Symbolbild/dpa

Die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Königstein, zu der auch die Gemeinden Struppen, Gohrisch, Rathen und Rosenthal-Bielatal gehören, berieten Ende Juli über die Ergebnisse der Markterkundungsanalyse zum Breitbandausbau. Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) sagte in der letzten Stadtratssitzung, dass es ernüchternde Ergebnisse seien.

Denn die Telekom habe angekündigt in dieser Region selbst auszubauen, jedoch nur in der Vectoring-Methode. Das bedeutet, dass Glasfaserkabel bis zum Verteilerkasten gelegt werden. Von dort führen dann Kupfer-Kabel zu den einzelnen Haushalten.

Für die sogenannten weißen Flecken, also die Randbereiche, die die Telekom nicht ausbauen will, könne die Stadt dann mit Fördermitteln ausbauen lassen, so der Bürgermeister. Auf Nachfrage teilte Bauamtsleiterin Katrin Gräbner mit, dass die Telekom nun drei Jahre Zeit habe, mit dem Ausbau zu beginnen.

Daraufhin forderte Stadträtin Simone Hartmann (CDU), dass der Stadtrat das nicht einfach so hinnehmen solle. Schließlich gebe es eine klare Botschaft der Bundesregierung, alle Haushalte mit einem Internetanschluss zu versorgen. Man solle die Machenschaften der Telekom politisch anmahnen, forderte Simone Hartmann daher. Bürgermeister Tobias Kummer nahm diesen Vorschlag, ein solches Schreiben an höhere politische Stellen zu senden, auf. Es sei ja schließlich auch Wahlkampf, scherzte er. (SZ/kk)

zur Startseite