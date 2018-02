Breitbandausbau hängt an Berlin Die nächste Ausbaustufe in Sebnitz startet wohl nicht vor 2019. Freie WLAN-Hotspots gibt es schon vorher.

Sebnitz. Die Anwohner im Umkreis des Busbahnhofs in Sebnitz können voraussichtlich noch im Laufe des Jahres mit mehr Tempo ins Internet. Die Telekom will ihre Kabelstränge rings um die Schillerstraße ausbauen. Das hat das Unternehmen gegenüber der Stadtverwaltung angekündigt. Geplant sind die Arbeiten für Mitte des Jahres. Zuvor soll auch auf dem Knöchel ein Glasfaserkabel unter die Erde. Im dortigen Wohngebiet sowie im Innenstadtbereich rings um den Markt hatte die Enso im vergangenen Jahr vorgelegt und lockt seitdem mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zum 100 Megabit pro Sekunde die Kunden. Jetzt zieht die Telekom stückweise nach.

Für die übrigen Teile der Stadt ist hingegen Geduld gefragt. Die im Herbst 2017 beauftragte Bedarfsanalyse – sie ist die Voraussetzung für Fördermittel vom Bund – wird in diesen Mitte Februar fertiggestellt. Sie beinhaltet eine komplette Marktübersicht mit den aktuellen verfügbaren Bandbreiten, dem Bedarf und den Ausbauabsichten der Anbieter. Danach könnte theoretisch die Ausschreibung starten, doch bis jetzt gibt es noch keinen offiziellen Startschuss für die Fördermittelvergabe seitens des Bundes, was damit zusammenhängt, dass es noch keine neue Bundesregierung gibt. „Wir wären gern schon weiter“, sagt Ronald Kretzschmar, Leiter der Hauptverwaltung im Sebnitzer Rathaus. Zuerst muss jedoch die künftigen Bundesregierung den Förderaufruf starten. Die Stadt will ihren Teil jetzt soweit fertigstellen, dass die Unterlagen direkt rausgehen können, sobald das passiert. Unklar ist derzeit noch, wie hoch die Förderung insgesamt ausfallen wird. Der Hauptanteil des Geldes kommt vom Bund, ein weiterer Teil vom Land. Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte zu seinem Amtsantritt angekündigt, den Breitbandausbaus zu 100 Prozent zu fördern. Der verbleibende Eigenanteil der Kommunen würde dann entfallen. Wenn alles gut läuft, kann gegen Jahresende ausgeschrieben werden, Baubeginn wäre dann Anfang 2019.

Das Ziel ist der flächendeckende Ausbau mit 100 Mbit pro Sekunde – im Stadtkern sowie in den Ortsteilen, erklärt Verwaltungsleiter Kretzschmar. Für Gewerbestandorte soll die Bandbreite noch darüber liegen. Um die nötigen Glasfaserkabel in die Erde zu bekommen, sind umfangreiche Bauarbeiten nötig, die voraussichtlich bis 2020 andauern werden. Früher sollen die öffentlichen WLAN-Hotspots fertig sein. An insgesamt 18 touristisch relevanten Standorten wie dem Markt oder der Kunstblumenmanufaktur will die die Stadt kostenfreies WLAN installieren. Die Angebote für die Technik liegen bereits vor. An drei Orte – Nationalparkbahnhof, Solivital und Lichtenhainer Wasserfall – hapert es noch an der nötigen Internetverbindung, der Ausbau ist aber angefragt. Nach einem Stadtratsbeschluss im Frühjahr könnte die Installation der Hotspots dann ab Juni beginnen, erklärt die Stadtverwaltung.

