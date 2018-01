Breitbandausbau geht voran In Lohmen und Stadt Wehlen wurde eine Firma beauftragt, Lücken in der Internetversorgung zu finden.

© Symbolfoto/Karl-Ludwig Oberthür

Lohmen/Stadt Wehlen. Stadt Wehlen und die Gemeinde Lohmen haben die Planung des Internetausbaus an die gleiche Firma vergeben. Es handelt sich um die Innok GmbH aus Lauchhammer, die diese Aufgabe auch schon in Stolpen, Dürrröhrsdorf-Dittersbach und Reinhardtsdorf-Schöna übernommen hatte. Die Mitarbeiter sollen in den kommenden Wochen den aktuellen Versorgungsstand ermitteln und Maßnahmen zum weiteren Ausbau des Breitbandnetzes vorschlagen. Das soll die Grundlage bilden, um Fördermittel für den Ausbau des schnelleren Internets zu beantragen. Die Firma erhält von den beiden Ortschaften jeweils 17 000 Euro für die Planung. Die Kosten sind allerdings durch Fördermittel gedeckt. (SZ/nr)

