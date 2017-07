Breitbandausbau geht voran Die Telekom feiert im Dippser Neubaugebiet am Freitag eine Art Richtfest.

© dpa

Die Tradition des Richtfests gibt es bei Tiefbauarbeiten nicht. Aber etwas Ähnliches ist für Freitagvormittag im Dippser Neubaugebiet geplant. Die Telekom will dann in einem feierlichen Akt zusammen mit Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) den Breitbandausbau in der Kernstadt Dippoldiswalde feiern. „Das ist eine Art Spatenstich“, sagt Peter.

Wobei die Spaten schon seit Wochen in der Dippoldiswalder Innenstadt stechen. An zahlreichen kleinen Baustellen konnten die Bürger sehen, dass die Firmen im Auftrag der Telekom hier arbeiten. Insgesamt 57 Baustellen waren in den vergangenen Wochen über das Stadtgebiet verteilt. Teilweise war das mit Sperrungen, Einengungen oder Baustellenampeln verbunden.

Bis Ende dieses Jahres bekommen rund 2 200 Haushalte einen Anschluss an das schnelle Internet mit 100 Megabit pro Sekunde beim Herunterladen und bis zu 40 Megabit/Sekunde beim Hochladen von Daten. Der jetzige Ausbau in Dipps erfolgt in Eigeninitiative der Telekom. Er hat nichts mit dem Ausbau zu tun, für den die Stadt Fördermittel beantragt hat. Dieses Projekt wird erst beginnen. (SZ/fh)

