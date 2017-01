Breitbandausbau droht zu scheitern Weil die Gemeinde Schleife kein Geld vom Freistaat erhält, lässt sich der Ausbau des schnellen Internets nicht finanzieren.

Schnelles Surfen im Internet bleibt in Schleife wohl weiterhin nur ein Traum. © Joachim Rehle

Bis auch in Schleife mit Highspeed im Internet gesurft werden kann, dauert es wohl doch länger. Denn nachdem das sächsische Wirtschaftsministerium der Gemeinde eine Fristverlängerung für den Abruf der zugesagten Fördermittel gewährt hat, macht das Finanzministerium den Ausbauplänen einen Strich durch die Rechnung. Von diesem hatte sich Schleife eine Bedarfszuweisung – also eine zusätzliche finanzielle Unterstützung – erhofft, um den Eigenanteil der Gemeinde an den Kosten des Ausbaus zu finanzieren. Stattdessen hat das Ministerium die Gemeinde aufgefordert, den Antrag auf eben dieses Geld zurückzuziehen. Dadurch fehlt Schleife – wo die Rückzahlung von Gewerbesteuern an Vattenfall im vergangenen Jahr wie in den anderen Bergbau-Gemeinden auch ein großes Loch in den Haushalt gerissen hat – jetzt das Geld für den Ausbau. In der Gemeindeverwaltung sucht man deshalb nach Alternativen.

Vom Finanzministerium fühlt sich Schleifes Bürgermeister Reinhard Bork komplett im Stich gelassen. Denn zunächst ist der Gemeinde auf ihre Bitte um eine unbürokratische Lösung für das Problem zu einem Antrag auf Bedarfszuweisung geraten worden, den diese auch gestellt hat. Kurz vor Weihnachten habe die Gemeinde dann jedoch die Nachricht bekommen, dass man den Antrag zurückziehen solle, so Reinhard Bork. Bevor die Gelder beantragt werden könnten, müsse die Gemeinde zuerst ein Haushaltsstrukturkonzept aufstellen und Einsparpotenziale aufzeigen. Doch dafür ist keine Zeit. Denn das Wirtschaftsministerium hat die Frist für den Abschluss der Planungen für den Breitbandausbau, die eigentlich zum Jahresende 2016 abgelaufen wäre, zwar verlängert, aber nur bis zum Ende des ersten Quartals. Dass Schleife in diesem Jahr wieder Schlüsselzuweisungen bekommen wird, hilft auch wenig, weil diese zu spät kommen.

In der Folge bedeutet das, dass Schleife die Fördermittel für den Breitbandausbau wohl zurückgeben muss. Und dabei geht es um Millionen. Denn der Ausbau des schnellen Internets kostet laut der Bedarfsanalyse rund 5,6 Millionen Euro. Knapp 4,4 Millionen Euro wären über Fördermittel abgedeckt gewesen. Was fehlt ist der Eigenanteil. Einen Kredit über 1,2 Millionen aufzunehmen gehe nicht, sagt Reinhard Bork. Denn ohne zu wissen, wie viele Schleifer sich nach dem Ausbau tatsächlich an das Netz anschließen, setze man damit Geld in den Sand. „Es fehlt die Kalkulationsgrundlage“, erklärt er. Und damit kann Schleife gegenüber der Kommunalaufsicht, die einer Kreditaufnahme zustimmen muss, nicht nachweisen, wie dieser zurückgezahlt werden soll. In der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 10. Januar will sich Reinhard Bork noch einmal zu dem Thema äußern, kündigt er auf SZ-Nachfrage an. Die Gemeinderäte seien bereits bei einer außerordentlichen Ratssitzung am 22. Dezember informiert worden und hätten über Weihnachten Zeit gehabt, sich dazu Gedanken zu machen, sagt er.

Unterdessen arbeitet man in der Gemeinde an einer anderen Lösung, um die Schleifer zumindest in den nächsten Jahren mit schnellem Internet versorgen zu können. Dazu soll das vorhandene Kupfernetz genutzt werden, über das aktuell im Netz gesurft wird. Damit seien Geschwindigkeiten von 30 bis 50 Megabit pro Sekunde möglich, erklärt Reinhard Bork unlängst im Gemeinderat. Aktuell hole man die Preise für den Ausbau ein. Dieser hätte zumindest den Vorteil, dass schon Zahlen zur Nutzung vorliegen.

