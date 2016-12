Breitbandausbau dauert länger

Die Bauarbeiten für das neue Breitbandnetz in Sebnitz werden bis ins kommende Jahr andauern. Darüber informiert das Tiefbauamt der Stadt. Die Verlegung der Kabel auf der Schandauer Straße, dem Steingässchen, der Pfarrgasse und der Bahnhofstraße wurde somit auf Anfang 2017 verschoben. An der Bahnhofstraße muss die Bahnbrücke mit einer Bohrung gequert werden. Die Enso, in deren Auftrag die Glasfaserkabel verlegt werden, hatte ursprünglich erklärt, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr beendet würden. Derzeit wird in Sebnitz noch auf der Gröschelstraße, der Götzingerstraße und der Weberstraße gebaut, vorwiegend im Bereich der Gehwege. Noch vor Weihnachten wollen die Bauleute hier aber fertig sein. Auch der Marktplatz ist zum Fest wieder frei. Insgesamt sei man mit dem Baufortschritt zufrieden, erklärte OB Mike Ruckh (CDU) im Stadtrat. Die Enso baut ein Glasfasernetz auf, das Downloads von bis 100 Mbit pro Sekunde ermöglicht. Die schnellen Internetanschlüsse sind nach Unternehmensangaben ab Ende März 2017 verfügbar. (SZ/dis)

