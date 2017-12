Breitbandausbau beginnt erst 2019 Die Telekom übernimmt doch mehr Gebiete im Eigenausbau. Nur in Kleingießhübel muss die Gemeinde aushelfen.

Reinhardtsdorf-Schöna. Die Planungen gehen zwar voran. Doch den tatsächlichen Ausbau der Leitungen für schnelles Internet in der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna wird es erst 2019 geben. Das hat jedenfalls die Deutsche Telekom angekündigt. Das Unternehmen will die Ortsteile Reinhardtsdorf und Schöna im sogenannten Eigenausbau mit 30 bis 50 Mbit pro Sekunde versorgen. Das gilt aber nur für die Kernorte. „Einzelne Häuser wie etwa am Bahnhof Schöna werden wohl nicht dazugehören“, sagt Bürgermeister Olaf Ehrlich (parteilos).

Nur wo kein Wirtschaftsunternehmen den Ausbau übernimmt, darf die Gemeinde den Ausbau mit Steuergeld subventionieren. Dafür hatte die Gemeinde Eigenmittel von 50 000 Euro eingeplant. Der Gemeinderat hat nun eine Beraterfirma beauftragt, adressgenau für jedes Haus zu planen, was ein Anschluss kosten würde. Feststeht bereits, dass der dritte Ortsteil, Kleingießhübel, mithilfe von Fördermitteln angeschlossen werden soll. Voraussichtlich werde das auch erst parallel zu den anderen Ortsteilen 2019 erfolgen. Welche Außenbereiche sonst noch angeschlossen werden, wird geprüft.

Zwar werden wegen des Engagements der Telekom nicht die geplanten 50 000 Euro der Gemeinde gebraucht. Doch das eingesparte Geld ist schon wieder verplant. Es wird für die Erweiterung der Kindertagesstätte gebraucht. (SZ/gk)

