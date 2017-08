Breitband für Besucher In Niesky können sich Gäste der Stadt seit August kostenlos ins Internet einwählen. Doch es gibt Einschränkungen.

Schnelles Internet? Kein Problem für Ramona Brückner (links) und Anne Steinert. Ihr Arbeitgeber, die Wohnungsbaugesellschaft, bietet ein offenes Netzwerk an. © andré schulze

Ramona Brückner von der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Niesky ist stolz auf das neue Schild am Firmensitz. Es zeigt allen weithin sichtbar an, dass auf der Horkaer Straße nun kostenloses Internet verfügbar ist. „Wir haben das eingerichtet, um unseren Kunden und auch den Gästen der Stadt etwas mehr Komfort zu bieten“, sagt sie. Rund um den repräsentativen Altbau kann sich jeder mit einem Smartphone oder einem Tablet bis zu drei Stunden pro Tag einwählen. Damit leistet das Tochterunternehmen der Stadt Pionierarbeit.

Wer bisher in der Horkaer Straße große Datenmengen verschicken wollte, der ist auf das Café Mokka ausgewichen. Im Gegensatz zum offenen Netzwerk der Wohnungsbaugesellschaft braucht es im Café aber ein Passwort, um sich einwählen zu können. Das erhält in der Regel nur jener, der auch das Angebot des Cafés wahrnimmt. „Wir haben auch schon beobachtet, dass Menschen mit dem Handy vor dem Haus stehen und vermutlich das Angebot nutzen“, sagt Ramona Brückner.

Doch wenn das Internet in der Horkaer Straße 8 für alle verfügbar ist, wie schützt sich das Unternehmen dann vor Schindluder? Dafür gibt es die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, erklärt Mitarbeiterin Kathleen Wiedemann. Sprich, das Kleingedruckte. Wer das sogenannte Wifi, also die kabellose Verbindung nutzt, der muss zunächst den Bedingungen des Betreibers zustimmen. Und der sichert sich dort gegen Missbrauch ab. Im Gegenzug erhalten die Nutzer eine wirklich schnelle Verbindung, die es sogar erlaubt Videos zu schauen. Ganz genau kann Kathleen Wiedemann das Tempo nicht benennen, es würden aber mehr als 16 Megabit pro Sekunde anliegen.

Sehr schnell nachgezogen hat in Sachen freies Internet übrigens auch das Nieskyer Waldbad. Die Gäste dort können seit dieser Woche nicht nur baden, sondern auch surfen. Im Internet versteht sich. Aktiv ist das Wifi aber nur zwischen 8 und 20 Uhr. Für eine zeitliche Begrenzung hat sich auch die Nieskyer Wohnungsbaugesellschaft entschieden. Das Funknetz in der Horkaer Straße ist nur zwischen 6 und 20 Uhr erreichbar. „Das sind ja die Zeiten, in denen es in der Regel auch genutzt wird“, erklärt Mitarbeiterin Kathleen Wiedemann. Wer nachts surfen will, der braucht eine andere Verbindung.

www.gwg-ny.de

zur Startseite