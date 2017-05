Breakdance zu Beethoven Am Freitag trifft im Freitaler Stadtkulturhaus Hip-Hop-Kultur auf Klassik. Mit dabei ist ein renommiertes Orchester.

In einer gemeinsamen Probewoche üben die Jugendlichen mit den Musikern der Elbland-Philharmonie. © PR

Beethovens fünfte Sinfonie rückwärts gespielt, dazu Jugendliche, die sich auf dem Kopf drehen, komplizierte Schritte und Sprünge vollführen: Im Stadtkulturhaus in Freital wartet am Freitag eine Tanzshow der etwas anderen Art. Unter dem Titel „Breakdance meets Classic“, tanzen fast 60 Kinder und Jugendliche zu klassischer, aber auch Discomusik, gespielt von der Elbland Philharmonie. Eine ungewöhnliche Mischung. Denn während der Spielplan des Orchesters vor allem sinfonische Musik bereithält, ist Breakdance der Tanz der Hip-Hop-Szene.

In Zusammenarbeit mit dem Bündnis Freital und dem Soziokulturellem Zentrum Freital ist es die dritte Auflage des Tanzprojekts. Großen Applaus bekamen die Nachwuchstänzer in den vergangenen beiden Jahren bereits in Riesa und Meißen. Oberbürgermeister und Schirmherr Uwe Rumberg (CDU) freut sich, dass Freital dieses Jahr Gastgeber sein darf: „Das Projekt erfordert von den Jugendlichen Mut, Geduld, Ausdauer und Teamfähigkeit“, sagt er.

Die jungen Talente kommen aus Freital und Kreischa, aus Meißen, Leipzig und Rostock. Seit Jahresbeginn feilen sie an ihren Tanzeinlagen. Die richtigen Schritte zeigen ihnen dabei professionelle Tänzer, darunter der DDR-Meister im Breakdance, Heiko Hahnewald, oder Ulrike Faber, Tanztrainerin der Kultur- und Tanzwerkstatt Freital. Mit dabei ist außerdem Beatboxer Benny Rex aus Dresden, der Instrumente und Geräusche mit Mund und Nase imitiert.

Damit die Show am Freitag sitzt, proben die Teams derzeit in einer gemeinsamen Trainingswoche. Dort fügen sie ihre Beiträge zusammen und üben erstmals auch mit den Musikern der Elbland Philharmonie. Für die jungen Tänzer ein ganz besonderes Erlebnis: „Ein Orchester spielen zu hören ist eben doch was anderes als Musik aus dem Lautsprecher“, sagt Thomas Herm, Sprecher der Elbland Philharmonie, die in Riesa ihren Sitz hat. Auch sonst ist das Projekt, das vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mit 31 000 Euro unterstützt wird, für die jungen Talente eine große Chance. „Beim gemeinsamen Tanzen lernen die Kinder, sich abzustimmen und aufeinander zu schauen. Die Großen ziehen die Kleinen mit“, erklärt Herm.

„Breakdance meets Classic“, Freitag, 12. Mai, Vorstellungen um 16.30 Uhr und 19 Uhr. Karten sind erhältlich für 8 Euro (Erwachsene) und 5 Euro (Kinder) im Stadtkulturhaus Freital oder unter Telefon 03525 72260, oder per E-Mail an sekretariat@elbland-philharmonie-sachsen.de

