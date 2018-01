Brautkleiderball im Goldenen Anker Zum ersten Mal findet eine Veranstaltung statt, für alle, die ihre Hochzeit Revue passieren lassen wollen.

Symbolbild: Zu einem Brautkleiderball gehört auch ein Fotoshooting. © Peter Steffen / dpa

Radebeul. Noch einmal im Brautkleid einen wunderschönen Abend mit dem Liebsten in festlicher Atmosphäre verbringen? Dafür bietet sich der 3. März an, denn dann findet im Ballsaal des Goldenen Ankers in Radebeul der erste „Ball der Hochzeiten“ statt. Es ist ganz egal, ob es der erste, fünfte oder 25. Hochzeitstag ist, es ist auch egal, ob das Brautkleid noch passt. Die Organisatoren der Veranstaltung Stefan Linhart (Tanzschule Linhart), Annett Goralski (Fotoatelier Meissner) und Yvonne Jugel (Hotel Goldener Anker) freuen sich auf Gäste, die in eleganter Abendrobe einen Abend in festlicher Atmosphäre mit Essen und Tanz verbringen wollen.

Der Abend beginnt mit einem Sektempfang um 18.30 Uhr und einem Fotoshooting, das für jedes Paar individuell gestaltet wird. Annett Goralski ist daran gelegen, von dem Abend möglichst viele schöne Bilder einzufangen, die den Gästen im Nachgang zugänglich gemacht werden.

Für genug Platz zum Tanzen ist gesorgt, denn die Veranstaltung ist für lediglich 72 Gäste konzipiert. Damit nehmen die Veranstalter Rücksicht auf die teils sehr ausladenden Hochzeitskleider. Wer will, kann nach Anleitung von Tanzlehrer Stefan Linhart durch den Saal schweben.

Wer mit wem an einem Tisch sitzen will, kann dies bei der Anmeldung angeben. Für das leibliche Wohl sorgt die Küche des Goldenen Ankers mit einem leichten Buffet der französischen und italienischen Küche und natürlich einer Hochzeitssuppe. Am späteren Abend wird die Hochzeitstorte angeschnitten.

Anmeldung bis zum 31. Januar bei Tanzschule Linhart, Telefon 0351 65633 73 oder an info@tanzschule-linhart.de.

Die Karten kosten pro Person 89 Euro (darin enthalten der Eintritt, Empfang, Buffet, Programm und Fotoshooting).

