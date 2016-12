Braut stürzt mit Helikopter ab

Sie wollte ihren Bräutigam überraschen und per Hubschrauber zur Hochzeit einschweben: Doch kurz vor dem Ziel im Großraum São Paulo stürzte der Helikopter ab – die Braut, ihr Bruder, eine im sechsten Monat schwangere Fotografin und der Pilot kamen um. Ganz in Weiß hatte die Braut den Hubschrauber bestiegen, der Bräutigam wartete bereits am Altar. Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar. „Ihr Freund wusste nicht, dass sie mit dem Hubschrauber ankommen wollte. Das sollte eine Überraschung für ihn und alle Gäste des Festes sein“, sagte einer der Organisatoren. Als die Nachricht bei den 300 Gästen durchsickerte, habe der Pastor sich um den völlig verzweifelten Bräutigam gekümmert. (dpa)

