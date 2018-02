Brausetabletten und Starkstromkabel

Kamenz. Beim Diebstahl einer Tüte mit Brausepulvertabletten ist am Mittwochabend ein 35-Jähriger beobachtet worden. Er an der Kasse lediglich eine Tüte Bonbons bezahlt. Gegenüber einem Zeugen, der ihn im Vorraum des Supermarktes ansprach, zeigte er sich zunächst einsichtig, drohte ihm jedoch dann. Daraufhin wurde die Polizei benachrichtigt. Den aggressiven Deutscher erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl und Bedrohung. Die Staatsanwaltschaft wird sich nun mit dem Fall befassen.

Schirgiswalde-Kirschau. Eine Straßenlampe am Kirchberg ist – vermutlich in der Nacht zu Mittwoch – umgeknickt worden. Von einer weiteren Lampe haben die Täter den Beleuchtungskörper sowie einen Dämmerungsschalter entwendet. Der Schaden für die Stadt beläuft sich auf 1.200 Euro.

Werkzeuge aus Keller gestohlen

Bautzen. Ein Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses hat sich in der Bautzener Niemöllerstraße ereignet. In der Nacht zu Mittwoch entwendeten die Diebe hier zwei Bohrmaschinen und eine Stichsäge im Wert von 400 Euro. Daneben richteten sie 100 Euro Schaden an.