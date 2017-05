Braunes Wasser im Kulti-Brunnen Seit einer Woche ist das Wasser im westlichen Brunnen verfärbt. Warum, ist unklar. Nun wird nach der Ursache gesucht.

So sah das Wasser vor dem 10. Mai aus. © René Meinig

Am 10. Mai sprudelte das Wasser erstmals in bräunlicher Farbe. Mitarbeiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft hatten die Bescherung am westlichen der drei Brunnen vor dem frisch sanierten Kulturpalast entdeckt. Daraufhin wurde das Beckenwasser mehrmals abgelassen, die Anlage gereinigt und wieder neu befüllt. Das teilt Stadtsprecher Karl Schuricht auf SZ-Anfrage mit.

Unklar ist derzeit allerdings noch, warum die Verfärbung auftritt. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Ursache zu finden“, sagt Schuricht. Mittlerweile sind Laboruntersuchungen beauftragt worden, auch die Technik werde überprüft. Dafür wurde die Springbrunnenanlage abgeschaltet. Die beiden anderen Wasserspiele sind indes weiterhin in Betrieb.

Noch zum Brunnentag am 6. Mai war an der Anlage alles in Ordnung. 300 Brunnenbegeisterte hatten sich vor dem Kulturpalast versammelt, um die drei Wasserbecken zu bestaunen. Sie wurden im Zuge des Kulturpalastumbaus originalgetreu in den Abmaßen 7,33 Meter mal 7,33 Meter wieder aufgebaut. Jedes Becken hat eine Wasserfläche von etwa 120 Quadratmetern und kann einzeln betrieben werden. Dass die Stadt so schnell Gebrauch davon machen muss, war zur Inbetriebnahme der Brunnen am 26. April wohl noch nicht absehbar. (SZ/noa)

