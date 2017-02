Kolumne „Wellers Woche“ Braune Spalter, gespaltene Braune

SZ-Redakteur Andreas Weller. © andré wirsig

Geht es nun um „alliierten Bombenterror“ oder „Bombenterror der Alliierten“? Man weiß es nicht. Aber Fakt ist: Die Neonazis sind gespalten, so zerrissen, dass sie nicht mal gemeinsam marschieren wollen. Wer ist aufrechter, wer gedenkt der Opfer vom 13. Februar 1945 würdiger? Diese Frage trennt örtliche von überregionalen Rechtsextremen gerade gewaltig. Die Antwort kann nur lauten: keiner!

Es erinnert an den Streit zwischen der Volksfront von Judäa und der Judäischen Volksfront – allerdings sind im Film Komiker am Werk gewesen. In Dresden ist es blanke Realität und deshalb nur bedingt witzig. Wir schreiben das Jahr 2017, und plötzlich sind sich nicht mal mehr die Neonazis einig. Dresden ist eben eine gespaltene Stadt, das zeigt sich hier wieder. Auch unter den braunen Truppen gibt es den Dünkel, „wir lassen uns doch nicht von Wessi-Nazis sagen, wie wir zu marschieren haben.“ Und wenn die einen immer rechts abbiegen, gehen die anderen schon aus Prinzip nach links – selbst wenn der Weg direkt in die Elbe führen würde. Der gemeine Kamerad weiß nun gar nicht mehr, wohin er am Sonnabend soll – das ist fies.

Ob sie nun einmal oder gleich doppelt das Gedenken für ihre Zwecke missbrauchen wollen, stärken wird es die Rechten nicht. Wenn untereinander nicht mal mehr ein freundliches „Heil“ möglich ist, kann das Teile der Truppen sogar traumatisieren. Dann reihen sich einige am Ende Montag noch in die Menschenkette ein oder ketten sich an andere Menschen, gar Ausländer, weil sie völlig paralysiert sind. Deshalb unsere Bitte: Vertragt euch nie wieder!

