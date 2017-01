Braugasthof Lieske geschlossen Mit dem bisherigen Pächter wurde zum Jahresende ein Aufhebungsvertrag geschlossen.

Im Braugasthof Lieske wurde Bergschlößchen-Bier ausgeschenkt. © Wolfgang Wittchen

Der zum Missionshof gehörende Braugasthof in Lieske hat seit Januar wieder geschlossen. Zum 31. Dezember habe man einen Aufhebungsvertrag mit dem Pächter geschlossen, bestätigt Missionshof-Geschäftsführer Sebastian Winkler. Der gab ein sehr kurzes Gastspiel in Lieske, war gerade einmal acht Monate am Start. Nun wird ein neuer Wirt gesucht. Eine Ausschreibung will Sebastian Winkler aber nicht mehr starten. (SZ/pam)

