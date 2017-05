Brauereitouren zum Bierstadtfest Noch vier Tage bis zur großen Stadt-Party in Radeberg. Dann gibt’s auch in der Brauerei eine Menge Neues.

Modern und neu: Hier starten die Brauerei-Rundgänge. © Brauerei

Ein Bierstadtfest in Radeberg ohne die ortsansässige Brauerei wäre ja nun wirklich undenkbar. Und so bringen sich die Brauer nicht „nur“ auf der Spezialitätenstraße ein, in dem Bierkutscher Ernst für die Bierstadtfestbesucher wieder das beliebte „Zwickel“ ausschenken wird. Auch das große Abschluss-Konzert am Sonntag mit der Maffay-Coverband „Steppenwolf“ wird von der Radeberger Exportbierbrauerei präsentiert – und natürlich gehen die Radeberger neben Gewerbeverein und Stadt auch zu den drei Ausrichtern des Bierstadtfestes.

Nicht zuletzt laden die Brauer die Bierstadtfestbesucher aber auch zu kostenlosen Rundgängen durch die Brauerei ein. Am Sonnabend und Sonntag starten die Rundgänge von 12 bis 17 Uhr wieder stündlich. „Eine Voranmeldung ist nicht möglich, um wirklich allen Besuchern auch spontan die Chance auf einen Rundgang zu geben, also einfach an den beiden Tagen beim Pförtner anmelden“, so Radebergs Brauereisprecherin Jana Kreuziger.

Auch für „Wiederholungstäter“, sagt die Brauereisprecherin augenzwinkernd, wird es dabei eine Menge Neues geben. „Wir haben ja in den vergangenen Monaten die Rundgänge modernisiert, mit Videotechnik können die Besucher nun in die Geschichte reisen oder noch näher am Braugeschehen sein“, verrät Jana Kreuziger. „Es lohnt sich also“, findet sie.

Das Radeberger Bierstadtfest startet am 2. Juni, 19 Uhr, mit dem großen Fassbieranstich. Bis Sonntag, 4. Juni, wird dann täglich ab 13 Uhr in der Radeberger Innenstadt gefeiert.

www.bierstadtfest.de

