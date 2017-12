Brauereistraße noch teurer Der Stadtrat beschloss jetzt einen weiteren Nachschlag. Über 150 000 Euro hat Großröhrsdorf hier nun insgesamt verbaut.

Großröhrsdorf. Für den Ausbau der Brauereistraße zwischen der Großmann- und der Bahnhofstraße in Großröhrsdorf muss die Stadt noch einmal in die Kasse greifen. Die Kosten für den Straßenbau belaufen sich damit inzwischen auf insgesamt 154 000 Euro. Bei den Mehrkosten handelt es sich um 11 000 Euro. Hintergrund sind neben der Preisexplosion Mehrausgaben für den Unterbau der Straße, der zusätzlich stabilisiert werden musste. Die Mehrkosten sollen aus zusätzlichen Einnahmen beglichen werden. Die erwartet die Stadt aus dem Verkauf des städtischen Grundstückes neben dem früheren Lehrlingswohnheim an der Bischofswerdaer Straße. Dafür soll noch in dieser Woche der Notarvertrag unterzeichnet werden. Der Verkauf steht im Zusammenhang mit dem früheren Wohnheim. Für das hat sich endlich ein Investor gefunden, der Wohnungen schaffen will. Das benachbarte Grundstück werde für Parkflächen und Begrünung gebraucht.

Auf der Brauereistraße wurde die Kopfsteinpflasterdecke durch Asphalt ersetzt. Hinzu kamen ein Fußweg, ein Parkstreifen und die Beleuchtung. Ursprünglich sollte der Bau knapp unter 100 000 Euro kosten. Der Stadtrat musste aber bereits einen Nachschlag von 48 000 Euro beschließen. In den Ausbau flossen auch Einnahmen aus Anliegerbeiträgen für das Sanierungsgebiet „Stadtkern“. (SZ/ha)

