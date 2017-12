Brauereien sorgen für Aufschwung Löbaus Brauereichef Steffen Dittmar freut sich über gestiegene Export-Zahlen nach Fernost. Viele regionale Betriebe verkaufen ins Ausland.

Eibauers Brauerrei-Geschäftsführerin Julia Böhmer hat in Asien neue Abnehmer gefunden.

Löbau/Eibau. Der Präsident des Sächsischen Brauerbundes, Steffen Dittmar aus Löbau, ist 2017 insbesondere mit der Bierausfuhr der sächsischen Betriebe nach Fern-Ost zufrieden: „Unsere jahrelangen Anstrengungen beginnen sich auszuzahlen. Die Sächsischen Bierspezialitäten sind im Reich der Mitte durchaus gefragt.“ So könne man die „Moderne Seidenstraße“ in Richtung China auch etwas zur „Straße des sächsischen Bieres“ machen, sagt Dittmar. Die Akteure kämen dabei aus den Reihen der größeren, wie auch kleineren Brauereien.

Eine stetige Sicherheit für den Finanzminister Sachsens bedeutet die jährlich fällige Biersteuer in der Größenordnung von 65 Millionen Euro, so die Jahresbilanz. Und hinsichtlich der Unterstützung und der Zusammenarbeit zwischen den regionalen Brauereien und den Kommunen steht laut dem sächsischen Brauerbund beispielhaft in diesem Jahr der 25. Eibauer Bierzug, die Parade der schönsten Biergespanne am letzten Juni-Wochenende.

Die hohe Qualität der hiesigen Bierspezialitäten und eine regelmäßige Kontaktpflege seien die wichtigen Kriterien im Exportgeschäft, heißt es vom Brauerbund. Erst vor Kurzem hatte auch die Eibauer Brauerei vermeldet, dass sie in Asien neue Abnehmer vor allem für Schwarzbier und Hefeweizen gefunden hat. Die Bilanz des Brauwirtschaftsjahres 2016/17, das von Oktober 2016 bis September 2017 dauert, weist es eindeutig aus: Der in den letzten fünf Jahren auf ein hohes Niveau entwickelte Bierexport der sächsischen Brauereien konnte auch im abgelaufenen Brauwirtschaftsjahr nochmals gesteigert werden. Ein Plus von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr spricht für den geschmacklichen Erfolg der sächsischen Biere, besonders in immer mehr Ländern Europas und Asiens.

Mittlerweile wird rein rechnerisch also bereits jedes zehnte in Sachsen gebraute Bier im Ausland getrunken. Annähernd konstant ist auch der Gesamtbierabsatz der 61 sächsischen Brauereien. Per 31. Dezember 2017 rechnet der Brauerbund mit zirka 8,1 Millionen Hektolitern. Im Vergleich der Bundesländer glänzt Sachsen weiter als Nummer 1 im Osten. (SZ)

