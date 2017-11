Brauerei liegt jetzt an der Elbe

Damit Radfahrer wissen, wo es lang geht: Neue Schilder am Radweg.

Meißen. Die Meissner Schwerter Brauerei hat jetzt eine neue Ausschilderung. Sie ist am Elberadweg installiert worden und zeigt den Weg von Sörnewitz entlang des Spaargebirges bis nach Meißen-Zaschendorf.

Pausen gehören zum Radfahren wie Luft in die Reifen, so Brauerei-Inhaber Eric Schäffer. „Bislang war es nur Einheimischen und Ortskundigen möglich, die Brauerei vom Elberadweg her zu finden“, sagt er weiter. „Dank der neuen Schilder freuen wir uns nun auf den Besuch zahlreicher Radtouristen, die entlang des beliebten Elberadwegs unser schönes Meißner Land erkunden.“

Die Strecke zwischen Sörnewitz an der Elbe und dem Brauerei-Areal in Meißen-Zaschendorf ist 3,6 Kilometer lang. Insgesamt fünf Schilder mit der Aufschrift „Meissner Schwerter Privatbrauerei“ und dem Gastronomie-Symbol „Messer und Gabel“ weisen den Radlern den Weg zur ältesten Privatbrauerei Sachsens. Mit etwas Glück kann man dort den Braumeistern bei der Arbeit zusehen. (SZ)

zur Startseite