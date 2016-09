Braucht Minkwitz noch einen Spielplatz? Die bisherigen Geräte haben ihre besten Tage hinter sich. Die Kommune steht vor der Frage: Lohnt sich eine Erneuerung oder kann der Platz aufgelöst werden?

Der Spielplatz in Minkwitz ist häufig verwaist. Familien mit jüngeren Kindern haben oft im eigenen Garten Rutsche, Schaukel oder Klettergerüst stehen. © Dietmar Thomas

Zwei Wippen und ein Klettergerüst – im Ortsteil Minkwitz gibt es einen Spielplatz. Attraktiv ist der aber nicht. Inzwischen sind einige Geräte so alt und angegriffen, dass der technische Prüfdienst eine Sperrung in Aussicht gestellt hat. „Die Rutsche ist kaputt, das Holz rissig“, beschreibt Ute Schewloka die Situation. Sie ist bei der Stadtverwaltung Leisnig für das Bau- und Gebäudemanagement zuständig. Den im Technischen Ausschuss mitarbeitenden Stadträten schildert sie die Lage.

Nach ihren Darstellungen gibt es in dem Ortsteil im Moment kaum noch Kinder, die den Platz nutzen. „Auch als ich draußen war, habe ich keine Kinder dort angetroffen“, so Ute Schewloka. Sie weist noch auf weitere Probleme im Zusammenhang mit dem Spielplatz hin: Im Moment wird die fast 2 000 Quadratmeter große Fläche von einem Jägerzaun aus Holz umgeben. „Das ist nicht mehr zulässig“, erklärt sie. Bei einer weiteren Nutzung des Geländes müsste der Holzzaun durch einen aus Maschendraht ersetzt werden. Außerdem sind Grundstücksfragen neu zu klären.

Der Spielplatz befindet sich am Ortsausgang Minkwitz, seitlich hinter der Gaststätte „Zur alten Linde“. Der Zugang ist so schmal, dass die Bauhofmitarbeiter dort mit Technik gar nicht hinterfahren können. „Die Grasmahd muss mit einer Schubkarre nach vorn gefahren werden“, sagt Ute Schewloka. Letztlich sei auch der Standort insgesamt wenig nutzerfreundlich. „Aus der Ortsmitte bis zum Spielplatz müssen die Kinder ungefähr einen Kilometer laufen. Jüngere Kinder gehen allein nicht dorthin.“ Anders wäre das sicher, wenn sich der Spielplatz an einer zentralen Stelle befände, meint der Bockelwitzer Ortsvorsteher Michael Heckel. Er hat in den Ortsteilen der Alt-Gemeinde Bockelwitz ähnliche Erfahrungen gesammelt.

Die Kommune steht nun vor der Frage, ob der Spielplatz an der jetzigen Stelle am Ortsrand überhaupt noch gewünscht ist. Dazu haben die Minkwitzer bis Anfang/Mitte Oktober Zeit, ihre Meinung zu sagen. „Es ist wichtig, dass wir die Leute einbeziehen, die es angeht“, findet CDU-Stadtrat Mathias Voigtländer. Er schlägt vor, über die örtliche Feuerwehr den Standpunkt der Minkwitzer einzuholen. Aber auch auf anderem Weg – schriftlich an die Stadtverwaltung oder per Mail – sind Rückmeldungen zum Thema Spielplatz erwünscht und gefragt.

Am Ende gibt es zwei Möglichkeiten: Die Spielgeräte werden ab- und der Platz zurückgebaut. Sollten sich die Einwohner für den Erhalt entscheiden, dann wiederum sind die Stadträte gefragt. „Die alten Geräte müssen erneuert oder ersetzt werden“, sagt Ute Schewloka. Also seien Investitionen – auch in die Einfriedung – notwendig. Darüber hinaus seien die Grundstücksfragen und das Wegerecht neu zu klären. Alternativ wäre denkbar, die Fläche zu reduzieren und vielleicht statt mehrerer Geräte nur noch ein pflegeleichtes aufzustellen. Damit bleibe die Kommune aber in der Verantwortung. Sie müsse weiter für Pflege und Unterhaltung des Platzes aufkommen.

