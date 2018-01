Braucht Löbau zwei Treffs? Zwei Vereine bekommen in Löbau Fördergeld für die scheinbar gleiche Sache. Oder gibt es doch unterschiedliche Ziele?

Löbau. Zahlreiche Menschen sind in Vereinen in Löbau und in der Region aktiv. Auf der Internetseite der Stadt sind im Vereinsregister rund 150 Vereine aufgelistet. Der Verein „Löbau lebt“ und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Löbau mit seinem neuen „Hand-in-Hand-Café“ wollen die Vereine unterstützen und Aktivitäten koordinieren. Beide Projekte werden mit Fördermitteln bezuschusst. Das wirft die Frage auf: Erledigen da nicht zwei Ansprechpartner die gleiche Arbeit? Und werden die Fördergelder nicht zwei Mal für die gleiche Sache ausgegeben? SZ hat beide Vorhaben genauer unter die Lupe genommen. Gibt es tatsächlich Gemeinsamkeiten oder überwiegen die Unterschiede?

Wie werden die beiden Projekte finanziert?

Die Fördertöpfe, aus denen die finanzielle Unterstützung für die Projekte kommt, sind unterschiedlich. Über das Leader-Programm hat „Löbau lebt“ die Stelle eines Vereinswarts bewilligt bekommen. Einen solchen will der Verein demnächst einstellen. „Die Stadt hat für „Löbau lebt“ keine Fördermittel beantragt“, erklärt Pressesprecher Marcus Scholz von der Stadtverwaltung. Die Gesamtsumme für die Stelle des Vereinsmanagers beträgt rund 33 000 Euro. Diese Summe nennt Vereinsvorstand René Seidel. Davon betrage die Förderung 80 Prozent. Dem stehen 20 Prozent an Eigenmitteln gegenüber, für die sich der Verein nun Unterstützung von der Stadt erhofft. Beim DRK-Projekt gibt die Stadt einen Eigenanteil in Höhe von fünf Prozent und damit 3 600 Euro zu den Gesamtkosten dazu. Diese betragen 72 300 Euro. Für das „Hand-in-Hand-Café“, einen neuen Treffpunkt an der Inneren Zittauer Straße, wird das Förderprogramm „Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF 2014-2020“ in Anspruch genommen.

Kommen sich DRK und „Löbau lebt“ dabei inhaltlich in die Quere?

Nein. Denn von beiden Seiten heißt es, dass eine Zusammenarbeit angestrebt wird und in dem Zuge eine gegenseitige Ergänzung vorstellbar ist. Beim „Hand-in-Hand-Café“ ist das Thema Vereinskoordination und Ehrenamt zudem kein eigenständiges Projekt, sondern eingebunden in den künftigen zentralen Anlaufpunkt als Kurs- und Freizeittreff mit verschiedenen sozialen Aspekten. Die Vereinsschiene spielt dabei keine hauptsächliche Rolle. „Löbau lebt“ dagegen möchte durch den Vereinsmanager eine übersichtliche Internetseite zu den Vereinen von Löbau und Umland sowie einen Veranstaltungskalender – von Festen, Jubiläen bis hin zu Terminen von Fußballspielen – erstellen. Viele Vereine hätten zudem bisher keine Möglichkeit, Veranstaltungen digital zu bewerben, so René Seidel von „Löbau lebt“. Das will sein Verein künftig realisieren, unter anderem im sozialen Netzwerk Facebook. Ebenso geht es um „Vernetzungstreffen“ und Weiterbildungsangebote für Vereine nach Bedarf.

Gibt es trotzdem Ideen, die identisch sind?

Überschneidungen sind zumindest sichtbar. Das Deutsche Rote Kreuz möchte ebenso wie „Löbau lebt“ Kontakte zu den Vereinen der Stadt mit den jeweiligen Ansprechpartnern aufbauen. Beide Projekte laufen vorerst für zwei Jahre. Beim alten Kiosk von „Löbau lebt“ am Nicolaiplatz sollen Vereine die Möglichkeit bekommen, Flyer auszulegen und mit Plakaten auf ihre Veranstaltungen und sich selbst aufmerksam zu machen. Diese Möglichkeit bietet auch das „Hand-in-Hand-Café“ im Laden auf der Inneren Zittauer Straße. Beide Akteure haben die Problematik auf dem Schirm, dass Vereine oft mit Nachwuchssorgen zu kämpfen haben.

Wie steht die Stadt zu den Aktivitäten?

„Die Stadt Löbau ist grundsätzlich bestrebt, sich für Vereine einzusetzen, diese zu fördern und bei den verschiedensten Vorhaben voranzubringen“, sagt Löbaus Pressesprecher Marcus Scholz zu den Vorhaben beider Vereine. Beim „Hand-in-Hand-Café“ an der Inneren Zittauer Straße geht es allerdings weniger um die klassische Vereinsarbeit. Silke Seeliger, DRK-Geschäftsführerin, sagt, dass es sich bei der Vereinskoordination nur um einen Teilbereich des Projektes handelt. Laut Löbauer Stadtverwaltung sollen beim „Hand-in-Hand-Café“ Angebote im näheren Umfeld geplant und durchgeführt werden, die vorrangig für alleinstehende und sozial benachteiligte Teilnehmer im Alter von 18 bis 65 Jahren konzipiert werden. „Dies geschieht auch durch die konkrete Vermittlung von Weiterbildungsmöglichkeiten und Unterstützung bei deren Umsetzung“, so Marcus Scholz.

Vom Verein „Löbau lebt“ hätten der Stadt derweil Ende vergangener Woche zur Thematik „Vereinsmanager“ noch keine weiteren Informationen vorgelegen, heißt es. Demgegenüber steht aber die Aussage des Vereins, dass es bereits Gespräche mit der städtischen Kämmerei dazu gegeben habe.

