Braucht Leisnig einen Schutzweg? Die CDU bringt die Forderung nach einem Fußgängerüberweg auf der Chemnitzer Straße ein. Uwe Dietrich will das prüfen.

© Symbolfoto

Einigen Leisnigern fehlt offenbar ein Fußgängerüberweg auf der inneren Chemnitzer Straße zwischen Ampelkreuzung und Markteingang. „Ich bin von mehreren Bürgern daraufhin angesprochen“, sagte Manfred Wehrmann, ehemaliger Vize-Bürgermeister, kürzlich Rathauschef Tobias Goth (CDU). Stadtrat Mathias Voigtländer (CDU) machte es wenig später offiziell. Im Technischen Ausschuss gab er die Beschwerde weiter.

Uwe Dietrich vom Ordnungsamt versprach, sich dieses Hinweises anzunehmen. Eine Art Schutzweg hat es in besagter Straße zwischen dem ehemaligen Lebensmittelgeschäft (der Hundert) und dem Blumenladen schon einmal gegeben. „Allerdings zu einer anderen Zeit“, sagte Dietrich. Damals seien am Apianplatz noch Hortkinder betreut worden. Damit war der Schutzweg auch zu begründen.

„Zwischenzeitlich haben sich aber die Anforderungen an solch einen Fußgängerüberweg geändert“, so der Mann vom Ordnungsamt. Der Schutzweg müsse unter anderem extra beleuchtet werden. Zu sehen ist das zum Beispiel in Waldheim in der Bahnhofstraße in der Nähe des Eiscafés Ernst. Auch eine Querungshilfe sollte angelegt werden können. Dafür jedoch sollte die Chemnitzer Straße zu schmal sein.

Uwe Dietrich versprach, sich über die Modalitäten zu erkundigen und das Ergebnis in einem nächsten Ausschuss vorzustellen. Dann müsste entschieden werden, ob die Voraussetzungen gegeben und die Umbaukosten verhältnismäßig sind.

