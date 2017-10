Braucht Freital neue Sporthallen? Die Stadt prüft derzeit, wie groß der Bedarf bei Vereinen ist. Die Ergebnisse werden jedoch später vorliegen als zunächst geplant.

Wie sind die vorhandenen Turnhallen in Freital ausgelastet? Welchen Bedarf haben die Sportvereine? Und bedeutet das, dass Freital bald eine weitere Turnhalle braucht? Diese und andere Fragen will die Stadt im sogenannten Sportstättenkonzept beantworten. Nachdem das Rathaus zum Jahresbeginn angekündigt hatte, dass es noch 2017 fertig sein soll, ist dieser Termin nun verschoben worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen die Ergebnisse im Laufe des kommenden Jahres vorgestellt werden.

Derzeit wird an einer Ist-Analyse gearbeitet, also an einer Bestandsaufnahme zu Kapazität und Zustand der vorhandenen Sportstätten. Außerdem werden Zahlen zur demografischen Entwicklung und zu Bevölkerungsprognosen gesammelt. Eine Vereinsbefragung sei bereits erfolgt. Wenn das neue Konzept fertig ist, sollen sich darin auch konkrete Zahlen zum Sanierungs- und Finanzierungsbedarf finden. Das Konzept ist eine Grundlage, mit der die Stadträte in den kommenden Jahren arbeiten und entsprechendes Geld im Haushalt einplanen können.

Knapp 45 Vereine, der Großteil von ihnen Einspartenvereine, sind gemeldet. In ihnen sind etwa 5 000 Freitaler aktiv. Das sind rund 14 Prozent der Einwohner und damit im Landesvergleich überdurchschnittlich viel. Deshalb stoßen einige Sporthallen an ihre Kapazitätsgrenzen. Allein 15 Sporthallen betreibt die Stadt über das Stadtgebiet verteilt, darunter eine Zweifeldhalle, fünf Einfeldhallen und neun kleinere Turnhallen. Gerade im Winter, wenn zu den Hallensportlern diejenigen hinzukommen, die den Rest des Jahres im Freien trainieren, gibt es Engpässe.

Welchen Bedarf und welche Anforderungen es an die Sportanlagen gibt, das hat die Stadt zuletzt 2009 ermittelt. Basierend auf den Daten, die damals noch von sinkenden Einwohnerzahlen ausgingen, wurde ein Plan erstellt, der den Bedarf bis zum Jahr 2020 berücksichtigt. Diese Bedarfsermittlung wird nun überarbeitet. Die Stadt hat dafür kürzlich ein Ingenieurbüro beauftragt.

