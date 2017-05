Braucht Freital mehr Ortschaftsräte? Einige Stadtteile fühlen sich benachteiligt und wollen mehr Mitspracherecht. Nächste Woche entscheidet der Stadtrat.

Mehr Mitbestimmung, mehr Geld, mehr Nähe zum Bürger: Seit einiger Zeit steht in Freital die Forderung nach der Gründung weiterer Ortschaftsräte im Raum. Doch können mehr Ortschaftsräte wirklich helfen? Oder ist der Zusammenhalt in der Stadt in Gefahr? Mit diesen Fragen beschäftigt sich jetzt der Stadtrat.

Warum soll es noch mehr Ortschaftsräte geben?

Bisher gibt es in Freital neben dem Stadtrat vier Ortschaftsräte: in Pesterwitz, Wurgwitz, Weißig und Kleinnaundorf. Geht es nach der Fraktion aus SPD und Grünen im Stadtrat sollen noch zwei dazukommen: einer für Zauckerode, ein weiterer für Deuben und Döhlen. Dort gebe es Interessenten, die sich in einem solchen Gremium engagieren würden. „Wir möchten die Möglichkeit schaffen, dass auch sie einen Ortschaftsrat gründen dürfen“, sagt Stadtrat Günter Specht (SPD). Hauptgrund für die Diskussion ist das Budget, das die Ortschaftsräte von der Stadt bekommen. Aus den Stadtteilen ohne Ortschaftsrat waren Forderungen nach mehr Gleichberechtigung laut geworden.

Was macht ein Ortschaftsrat eigentlich?

Anders als der Stadtrat kann der Ortschaftsrat zwar keine Beschlüsse fassen. Er kann sich aber zu Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, positionieren und damit dem Stadtrat eine Entscheidungsgrundlage liefern. So etwa ist der Ortschaftsrat vor Verkäufen von städtischen Grundstücken oder Gebäuden in der Ortschaft zu informieren, damit er sich dazu äußern kann. Bindeglied zwischen Stadtrat und Ortschaftsrat ist der Vorsitzende des Ortschaftsrates, der Ortsvorsteher. Er kann auch an den Stadtratssitzungen teilnehmen und sich an den Ausschüssen mit beratender Stimme beteiligen.

Außerdem bekommen die Ortschaftsräte jährlich ein Budget von der Stadt, über dessen Verwendung die Ortschaftsräte entscheiden dürfen. Pro Kopf gibt es zwei Euro plus einen fixen Betrag von 500 Euro. Sie können damit beispielsweise ortschaftsbezogene Projekte oder Veranstaltungen, etwa Heimatfeste, unterstützen.

Was spricht gegen mehr Ortschaftsräte?

Dass es in Freital vier Ortschaftsräte gibt, ist historisch bedingt. Während Wurgwitz, Weißig, Kleinnaundorf in den 1970er-Jahren und Pesterwitz in den 1990er-Jahren eingemeindet wurden, gehörten Döhlen und Deuben 1921 zu den Gründungsorten der Stadt, Zauckerode kam ein Jahr später hinzu. „Für mich ist es nicht logisch, dass die, die von Anfang an dabei waren, jetzt plötzlich wieder ein eigenes Mitbestimmungsorgan haben sollen“, sagt Jutta Ebert, die für die CDU im Stadtrat sitzt und selbst Ortsvorsteherin in Wurgwitz ist. Es sei wichtig, Wünschen und Sorgen in der Einwohnerschaft nachzugehen. Dafür mehr Ortschaftsräte zu bilden, sieht sie dabei aber nicht als geeignetes Mittel. Gerade junge Leute sind nicht bereit, sich fünf Jahre am Stück in einem Gremium wie dem Ortschaftsrat zu engagieren. „Sie arbeiten lieber projektbezogen“, sagt sie.

Auch die Stadtverwaltung selbst lehnt weitere Ortschaftsräte ab. Sie kann weder den Wunsch aus der Bürgerschaft nach mehr Ortschaftsräten noch eine Benachteiligung der Stadtteile ohne Ortschaftsrat feststellen. Zudem würden zusätzliche Kosten entstehen. So steht jedem Ortsvorsteher eine Aufwandsentschädigung zu, die Mitglieder bekommen Sitzungsgeld, hinzu kommt das Budget. Werden die Ortschaftsräte gebildet, wie von SPD und Grünen vorgeschlagen, kommt eine Summe von jährlich fast 40 000 Euro zusammen, hat die Stadt errechnet.

Wie wird ein Ortschaftsrat gebildet?

Wie im Stadtrat auch, sind die Mitglieder im Ortschaftsrat von den Bürgern gewählte Vertreter. Wählen oder sich zur Wahl stellen darf jeder Bürger, der seit mindestens drei Monaten in der Ortschaft wohnt. Um den Aufwand gering zu halten, ist es gängige Praxis, die Wahl mit anderen Wahlen zusammenzulegen. So hatte die Fraktion SPD/Grüne den Termin der diesjährigen Bundestagswahl vorgeschlagen. Alternativ würden etwa auch die Kommunalwahlen im Juni 2019 infrage kommen.

Bevor ein Wahltermin anberaumt werden kann, sind eine Reihe von Formalien nötig. Voraussetzung für die Gründung neuer Ortschaftsräte ist die Einführung einer Ortsverfassung. Dazu wiederum muss der Stadtrat einer Änderung der Hauptsatzung zustimmen. Wie viele Personen im Ortschaftsrat sitzen, legt der Stadtrat nach eigenem Ermessen fest. Die Anzahl aber sollte einigermaßen im Verhältnis zu anderen Ortschaftsräten stehen, heißt es dazu von der Stadt. Wurgwitz, Weißig und Kleinnaundorf gehören aktuell jeweils acht Mitglieder an, in Pesterwitz sind es zehn.

Wie geht es jetzt mit dem Thema weiter?

Ob überhaupt und wann Ortschaftsräte gebildet werden, das ist offen. Der von SPD und Grünen vorgeschlagene Wahltermin zur Bundestagswahl im September wird es zumindest nicht. Denn um die Fristen zu wahren, hätte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung nicht nur die Änderung der Hauptsatzung beschließen, sondern auch den Gemeindewahlausschuss, der die Wahlen überwacht, berufen müssen. Allerdings hatte der Stadtrat das Thema vertagt. Voraussichtlich am kommenden Donnerstag wird nun darüber entschieden.

