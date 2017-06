Braucht der Netto-Parkplatz ein Stoppschild? Das war jetzt Thema einer Verkehrsteilnehmerschulung in Bad Muskau. Die Antwort ist für manchen überraschend.

Sieht aus wie eine Kreuzung, ist aber keine: Die Ausfahrt von Netto im Bad Muskau-Berg. Ein Stoppschild soll die Verkehrssituation eindeutig machen. Foto: j r

Die Ausfahrt vom Netto-Parkplatz an der Berliner Chaussee in Bad Muskau sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Gegenüber dem Heinrich-Laube-Weg liegend, mutet sie an wie eine Kreuzung. Tatsächlich aber handelt es sich um eine Grundstücksausfahrt. Verkehrsteilnehmer sind dort häufig unsicher, wie sie sich richtig zu verhalten haben. Deshalb hatte der Bürgerverein zur Wahrung der demokratischen Grundrechte (VDG) jetzt eine Verkehrsteilnehmerschulung für Kraftfahrer organisiert, die schon länger im Besitz ihrer Fahrerlaubnis sind – und damit ganz offensichtlich den Nerv der Bad Muskauer getroffen. Mehr als 30 Interessierte waren ins Kaffee König gekommen und Michael Lang, VDG-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, war mehr als überrascht über diesen definitiv nicht zu erwartenden, großen Zuspruch.

Mehrere Zuhörer berichteten von „Fahrzeugführern, die den Netto-Parkplatz rechtswidrig verlassen“. Ob aus Unvernunft und fehlender Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer oder weil ihnen Kenntnisse der geltenden Regeln fehlen, sei nicht in jedem Falle auszumachen. Die Situation aber häufig kritisch. Ein Verkehrsschild könnte ihrer Meinung nach die Lösung sein.

Dessen Aufstellung müsste allerdings, da es sich um einen privaten Parkplatz handelt, vom Betreiber des Discounters veranlasst werden. „Zumindest könnte dieser die Gefahrenstelle in irgendeiner Weise kenntlich machen, da die Gestaltung der Ausfahrt doch etwas unglücklich geraten ist“, erklärte Michael Lang auf Nachfrage der SZ. In der Diskussion zeigte sich dann recht bald, dass es einer zusätzlichen Verkehrsregelung etwa in Form eines Stoppschilds nicht bedarf. Da es sich um eine Grundstücksausfahrt handelt, haben Fahrzeugführer von dort Wartepflicht und sich dem übrigen Verkehr unterzuordnen.

Überflüssig ist dagegen ein Verkehrsschild, welches an der ehemaligen Schule in Bad Muskau noch immer auf ein häufiges Auftreten von Kindern hinweist. Nach Ansicht von Lang eigentlich regelwidrig. Denn die Schule an der Berliner Chaussee 20 gibt es gar nicht mehr. Ein Neubau wurde 2011 am Kirchplatz eröffnet. Und die Senioren vom Pflegeheim Kursana an der Berliner Chaussee 19 werden mit dem Schild ja wohl nicht gemeint sein, erklärte er nicht ohne ein Augenzwinkern.

Diskutiert wurde auch darüber, ob die Mittelstraße eine Einbahnstraße sei oder nicht. Mitnichten, so die Aussage des kundigen Fahrlehrers. Nach seinen Worten haben dort alle Verkehrsschilder ihre Berechtigung. Die Zwingpfeile seien zu beachten, weil der Grundstückseigentümer das Recht und die Pflicht hat, den Verkehr im eigenen Ermessen sinnvoll zu regeln. Und das genau tut er. „Senioren im Straßenverkehr machen körperliche Einschränkungen häufig durch ihre Erfahrung wett“, weiß Michael Lang, im Hauptberuf Arzt, aus Erfahrung. Die wenigsten aber wussten, wie man sich auf einem großen Parkplatz wie dem bei Netto richtig verhält. Im Zweifel geht es nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme, so das Fazit der Veranstaltung. Nur wenn die Verkehrsteilnehmer bereit sind, aufeinander zu achten, können im Zweifelsfall Unfälle vermieden und Schaden abgewendet werden.

zur Startseite