Brauchen die Löbauer mehr Platz zum Einkaufen?

Löbau. Ein größerer Einkaufmarkt in der Breitscheidstraße – das ist das Ziel des Discounters Norma. Das Unternehmen, das bereits mit einem Markt in der Einkaufspassage vertreten ist, will sich dort vergrößern und hatte diesbezüglich bei der Stadt angefragt. Grundsätzlich gab es dazu vom Stadtrat mehrheitlich grünes Licht. Es wurde aber auch Kritik laut. Die Fraktion der Löbauer Bürgerliste bemängelte beispielsweise, dass die Pläne nicht mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt konform gehen würden. Das Löbauer Einzelhandelskonzept, das die Stadt bei einem Projektbüro in Auftrag gegeben hatte, stammt aus dem Jahr 2009. Es betrachtet die Entwicklung bis 2015. Fortgeschrieben wurde es bisher nicht. Es untersucht beispielsweise wie die Kaufkraft in der Stadt ist und sich weiter entwickeln wird, wieviel Bedarf an Verkaufsflächen besteht, welchen Umsatz der Löbauer Einzelhandel generieren kann.

Analyse: Löbau ist Versorger für das Umland

Das Einzelhandelskonzept kommt zu dem Schluss, dass die Löbauer Einkaufsinnenstadt nicht nur Versorger für das Stadtgebiet ist, sondern auch für die Einwohner aus dem Umland eine wichtige Funktion hat. Das sieht auch Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) so. „Viele Bürger aus den umliegenden Dörfern kommen in die Breitscheidstraße zum Einkaufen“, weiß er. „In den Dörfern gibt es ja keine Läden mehr“, sagte Buchholz, als der Beschluss zu den Norma-Plänen jüngst im Stadtrat auf der Tagesordnung stand. Er befürwortet die Erweiterung. Im Einkaufszentrum an der Breitscheidstraße steht ein Bereich leer, den Norma zu seiner bisherigen Verkaufsfläche dazu nehmen möchte. Mit einer Erweiterung von Norma würde somit auch ein leerstehender Teil wieder genutzt. Die Experten, die das Einzelhandelskonzept erarbeitet haben, belegen die Umlandfunktion Löbaus mit beeindruckenden Zahlen. Zum Zeitpunkt der Analyse gab es 114 Handelsbetriebe mit knapp 7 400 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Experten: Löbau braucht keine zusätzlichen Verkaufsflächen

Nahrungs- und Genussmittel stehen an erster Stelle, hier wird der meiste Umsatz gemacht. Auf dem zweiten Rang folgen Produkte aus dem Bereich Gesundheit und Körperpflege, gefolgt von Pflanzen und Zoo-Bedarf. Mit Hausrat, Einrichtungsgegenständen und Möbeln wird laut der Analyse am wenigsten Geld verdient. Auch ging die Analyse mit Stand 2015 davon aus, dass keine zusätzlichen Verkaufsflächen im Bereich Nahrungs- und Genussmittel benötigt werden. Sie macht lediglich im Bereich Gesundheit und Körperpflege einen zusätzlichen Bedarf aus. Der dürfte inzwischen mit dem Umzug der Drogeriekette Rossmann in ein größeres Geschäft auf der Sachsenstraße gedeckt sein. Die Experten gehen in ihrem Papier auch davon aus, dass weitere Läden schließen, vor allem solche, die außerhalb liegen. Sie empfehlen deshalb, Geschäfte in der Innenstadt zu konzentrieren. Die Ansiedlung von Großmärkten oder Einkaufszentren empfiehlt die Analyse von Löbau nicht.

Kritik: Stadtrat will Konzept fortschreiben

Mit der geplanten Erweiterung des Discounters sind nicht alle Stadträte einverstanden. Ingo Seiler von der Bürgerliste beispielsweise stimmte dagegen. „Das hat nichts mit Norma zu tun“, betont er. Er kritisiert vielmehr, dass das Einzelhandelskonzept bei der Entscheidung nicht berücksichtigt werde. Das sage ganz klar aus, dass solche großflächigen Märkte nicht erwünscht und auch nicht nötig sind. „Wir haben für diese Untersuchungen viel Geld ausgegeben. Dann sollten wir uns auch daran halten“, kritisiert Stadtrat Seiler. Auch der sächsische Händlerverband habe nach seinen Erfahrungen Empfehlungen zu dem Papier gegeben. Natürlich, so Seiler, habe das Konzept nur empfehlenden Charakter. Dennoch seien die Überlegungen ja untersetzt und nicht aus der Luft gegriffen. Außerdem seien solche Konzepte dazu da, der Stadt ein Leitbild zu geben, eine bestimmte Entwicklung voranzubringen. „Wenn das nicht mehr so gewollt ist, müsste es eben mal überarbeitet oder fortgeschrieben werden“, sagt der Stadtrat.

Umfeld: Andere Discounter haben auch vergrößert

Andere Discounter haben sich in den vergangenen Jahren ebenfalls vergrößert oder umgebaut. Beispielsweise Lidl an der Poststraße oder Netto an der Breitscheidstraße. Der Trend geht zu größeren Märkten, die zum einen mehr Platz für zusätzliche Waren haben. Zum anderen entstehen dadurch breitere Gänge, was den Kunden zugutekommt und das Einkaufen übersichtlicher und angenehmer macht. Da will Norma nun offensichtlich auch bei diesem Trend mitmischen. Das Unternehmen selbst äußert sich auf Nachfrage bisher nicht zu den konkreten Plänen.

Vergleich: In der Oberlandstadt gibt es eine noch größere Marktdichte

Löbau hat mit seinen rund 15 400 Einwohnern acht Discounter oder Supermärkte. In der nächstgrößeren Stadt in der Region, Ebersbach-Neugersdorf, kommen auf rund 3 300 Einwohner weniger sieben Einkaufsmärkte. Ein weiterer neuer Lebensmittelmarkt ist in Planung. Auch Ebersbach-Neugersdorf gilt dabei als Versorgungszentrum für die Umlandgemeinden, wie zum Beispiel Friedersdorf. Damit ist im Oberland die Marktdichte sogar noch größer als in Löbau.

