Brauche ich morgen den Schirm? Ein Meteorologe der TU Dresden erklärt das Pirnaer Wetter. Die Fragen im Q 24 stellt Hans Eggert.

Wie wird das Wetter in der Sächsischen Schweiz? Ein Meteorologe wagt eine Klima-Prognose. © dpa

Mit dem Wetter wird jede Nachrichtensendung begonnen oder beendet, die Tageszeitung informiert ausführlich darüber. Der Wetterbericht ist wichtig für Antworten auf die Frage „Mit oder ohne Schirm?“, aber auch für die Wirtschaft. Die Voraussagen sind immer genauer geworden. Aber kann wirklich schon gesagt werden, ob der nächste Sommer schön wird? Welche regionalen Faktoren spielen da mit? Was wird sich künftig am Klima und am Wetter in der Sächsischen Schweiz und im Osterzgebirge ändern?

Dr. Valeri Goldberg, Wissenschaftler am Institut für Hydrologie und Meteorologie der TU Dresden, redet am 31. Mai, 18.30 Uhr, in der Kleinkunstbühne Q 24 übers Wetter in Pirna und der Sächsischen Schweiz. Er stellt sich in der Reihe „Reden wir mal drüber“ den Fragen des Moderators Hans Eggert und des Publikums. Der Eintritt ist frei. (SZ)

zur Startseite