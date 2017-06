Bratwurst statt Whopper Burger King springt ab vom Standort Großenhain – und dem Käufer der Bau-Fläche fällt nicht mehr viel ein.

In Großenhain wird die Werbung nicht hängen: Burger King sagt ab.

Aus dem Angebot, Burger King in Großenhain anzusiedeln, ist zu guter Letzt die Offerte für einen Bratwurst-Imbiss geworden. Da blieb selbst Oberbürgermeister Sven Mißbach das Lachen im Hals stecken. Galt ihm doch die Ansiedlung von Burger King stadtstrategisch als kluger Schachzug, vor allem bei der Jugend. Dafür hatte der OB in den letzten Ratssitzungen auch gern die Wortgefechte mit den Anliegern von der Elsterwerdaer Straße in Kauf genommen, die keineswegs eine Jet-Tankstelle und einen Burger vor der Nase haben wollten.

Immerhin reicht denen das Verkehrsaufkommen an der B 101 und die Bahnschranke schon. Doch da der südliche Zipfel des Gewerbegebietes vor der Brücke der B 98 und Tools liegt, stand die Fläche eben zum Verkauf für ein gutes gewerbliches Angebot. Das packte die Wässa-Evergreen Tankstellengesellschaft mbH vermeintlich auch zusammen: Tankstelle plus Burger King, so lautete ihr Coup. Und das fand der OB durchaus verlockend.

Trotz der Tatsache, dass die Stadt Großenhain 230 000 Euro Fördermittel an den Freistaat Sachsen hätte zurückzahlen müssen, weil die Stadt die Fläche an der Papierfabrik noch innerhalb der zehnjährigen Sperre verkauft hätte. Denn wenn der Freistaat Geld zur Sanierung von Brachflächen dazugibt, ist das Areal anschließend mindestens zehn Jahre gesperrt – zum Schutz vor Spekulanten.

Sperrfrist: zehn Jahre

Ein weiteres Beispiel dafür ist die Fläche am Katharinenplatz, wo einst das Citycenter stand und Großenhain nun abwartet, bis die Sperrfrist abgelaufen ist, um die Fläche zum Wohnen an der Röder zu entwickeln. Für die Eckfläche an der Elsterwerdaer Straße schien Burger King eine echte Zugnummer zu sein, und zwar auch finanziell, so dass der Oberbürgermeister die Fördermittel-Geschichte durchaus in Kauf genommen hätte. Aber es kam anders.

Hinter den Kulissen hat es offenbar Ärger zwischen dem potenziellen Betreiber des geplanten Burger King in Großenhain und dem in Thiendorf gegeben. Fazit: Burger King findet die Entfernung zwischen beiden Standorten letztlich doch zu gering und nimmt von seinen Plänen einer Ansiedlung in Großenhain Abstand. Nun ist dem Rathaus gewissermaßen restlos der Appetit vergangen, denn die Investoren der Wässa-Gruppe schlugen als Ersatz einen Bratwurst-Imbiss vor. Damit ist weder die Höhe der Investitionen von 3,5 Millionen Euro zu halten, noch die Zahl der Beschäftigten. Außerdem kritisierte der OB zurecht, dass die Karten vonseiten der Investoren offenbar nicht rechtzeitig auf den Tisch gelegt wurden.

Das Ergebnis bekamen die Stadträte nun zur Entscheidung vorgelegt: Die Stadt verkauft die Gewerbefläche an der Elsterwerdaer Straße nicht an die Wässa-Evergreen Tankstellengesellschaft mbH. Wahrscheinlich wartet sie nun die verbleibenden drei Jahre Sperrfrist ab und kann die Fläche dann sogar ohne Einbuße von 230 000 Euro veräußern. Aber eine gewerbliche Ansiedlung soll auf jeden Fall kommen, schließlich gehört die Fläche zum Gewerbegebiet.

OB Mißbach in der Ratssitzung: „Schreiben Sie das ruhig rein, damit die Anwohner das wissen.“ Der Zoff mit den Bürgern hatte ihm gar nicht gepasst. Daraus macht er keinen Hehl. Denn die hatten gleich eine Petition gestartet und schon in kürzester Zeit 508 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt, sie hatten im Stadtrat zur Bürgerfragestunde unangenehm nachgehakt und waren dem OB auf die Füße getreten, als sie seine Umfrage unter jungen Leuten hinterfragten.

Ob die Stadt in drei Jahren eine neue Option des Interessenten Wässa-Evergreen Tankstellengesellschaft mbH auf den Tisch bekommt oder sich gänzlich nach einer neuen Nutzung für das der Stadt zugewandte Eckgrundstück umsehen muss – das bleibt jetzt abzuwarten.

