Bratwurst, Glühwein, Afrika Ein Ehepaar verkauft exotische Schnitzereien auf Weihnachtsmärkten. Am Wochenende sind sie in Herrnhut.

Christa und Hermann Winter aus Uhyst am Taucher verkaufen afrikanische Schnitzkunst – manchmal in Kaufhallen, im Dezember auf Weihnachtsmärkten. Damit unterstützen sie Menschen in Kenia. © Irmela Hennig

Am Anfang war ein Koffer voller afrikanischer Schnitzereien. Jemand aus der Familie hatte ihn mitgebracht und meinte, Christa Winter könne das doch mal verkaufen. Die Uhysterin hat das getan. Und verkauft immer noch. Zum Beispiel in Coswig bei Meißen, wo sie vor Kurzem mit ihrem Mann Hermann in einem Einkaufscenter geschnitzte Nilpferde und Giraffen, Elefanten und Kerzenhalter, Schuhanzieher dazu Ketten, Armbänder und bemalte Straußeneier anbot.

Die Winters waren dafür morgens um sechs daheim in Uhyst am Taucher bei Bischofswerda aufgebrochen. Immerhin – in Coswig hatten sie ein Plätzchen im Warmen. In den kommenden Wochen wird ihnen aber oft ein kalter Wind um die Nase wehen, denn das Ehepaar wird einen Hauch von Afrika auf einige Oberlausitzer Weihnachtsmärkte tragen – nach Herrnhut und Bautzen beispielsweise.

Was sie ausbreiten auf ihren Tischen, kommt nicht mehr aus dem erwähnten Koffer, aber auch nicht aus dem Internet und nicht vom Großhandel, sondern direkt aus Afrika, meist aus Kenia. Immer wieder reisen die Winters, die beide im Rentenalter sind, in den fernen Süden. Sie suchen Schnitzer auf, beobachten sie bei der Arbeit, kaufen ihnen vor Ort die Kunstwerke aus verschiedenen Hölzern und anderen Materialien ab und bringen sie nach Deutschland. Für Christa Winter ist das „Hilfe zur Selbsthilfe“. Man müsse den Menschen die Möglichkeit geben, für sich selbst zu sorgen. Zum Beispiel, indem sie ihr Kunsthandwerk zu Geld machen können. Für die Winters ist es dabei eine große Unterstützung und sie sind dankbar, wenn sie kein Standgeld zahlen müssen, um die Waren zu verkaufen.

Seit 24 Jahren unterstützen die Oberlausitzer so Menschen in Afrika. Längst sind Freundschaften mit Schnitzern entstanden. „Mama Afrika“ wird Christa Winter von ihnen genannt. „Mit Herzblut hänge ich an der Kunst, aber noch mehr an den Menschen“, erzählt die Uhysterin. Seit 15 Jahren engagiert sich die Familie darum auch für eine Gehörlosenschule in Kenia, ganz privat. Für die Einrichtung kaufen die Winters vor Ort Mais, Zucker, Öl und andere Lebensmittel ein und transportieren die Sachen direkt zur Schule.

In den kommenden Wochen bringen die beiden mit ihrem Angebot nun ein bisschen exotisches Flair zwischen den Budenzauber mit Glühweinduft, Sternen und Räuchermänneln. Sie freuen sich auf und über ihre treuen Stammkunden. Und darauf, anderen ihre Erfahrungen mit Afrika weiterzugeben. Und so geht kein Stück über den Ladentisch, zu dem die Winters nicht eine Geschichte erzählen können.

Termine Familie Winter: 26. November, Weihnachtsmarkt in Herrnhut; 3. und 4. Dezember, Weihnachtsmarkt auf dem Markt in Stolpen; 8. bis 10. Görlitz im City Center am Frauentor; 17. und 18. Dezember, Weihnachtsmarkt in Bautzen – auf dem Hauptmarkt

