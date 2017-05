Bratnudel im Kopf Der Schauspieler Heiner Junghans hat 18 600 Kilometer im Radsattel verbracht. Jetzt reist er mal wieder ins Unbekannte.

orübergehend hatte auch Heiner Junghans in seinem Leben die Stühle hochgestellt. © Sven Ellger

Im Airbus wäre Heiner Junghans keinen halben Tag unterwegs gewesen. Mit einer Cessna rund 42 Stunden. Aber er nahm das Fahrrad und brauchte acht Monate – von Dresden nach Shanghai.

Irgendwie hatte ihn eine kleine leise Unzufriedenheit befallen. Sie machte sich groß und brüllte nach neuen Wegen, die als Ziel völlig ausreichen würden. Aber da war dieser Wunsch: „Ich wollte einmal den Pazifik sehen“, sagt der 36-Jährige. Komme danach, was wolle. China vielleicht. Das hielt er für möglich.

Als Schauspieler lebte der gebürtige Dresdner ganz gut, hatte ein festes Engagement in einem netten Ensemble, worum ihn manch Kollege beneidete. Auch eine tolle Wohnung in Lüneburg, wo er Theater spielte, und eine Freundin, die er liebte. Doch nach acht Jahren in seinem Beruf war die Abwechslung des Künstlerlebens gewöhnlich geworden und die Sehnsucht nach Überraschung so groß, dass er seinen Job kündigte, die Wohnung aufgab und sich zumindest für eine Weile von der Frau verabschiedete, nach der er sich später an einsamen Stränden sehnen würde.

Zusammen mit seinem Schwager, der auch den Tapetenwechsel suchte, ging er auf Tour, ohne super tolles, teures Fahrrad und mit viel zu viel Gepäck. „Ich hatte mich im Jahr zuvor schon ausprobiert und war 2 000 Kilometer zum Nordkap gefahren“, erzählt er. Dass er einmal 18 600 Kilometer weit die Welt erkunden würde, konnte er sich da noch nicht vorstellen. Mit ein paar Visa für Länder, die auf der Strecke liegen, in der Tasche radelte er los – zunächst in Richtung Osten. Vier Wochen bis nach Moskau und immer weiter. „Ich habe mich auf jeden neuen Tag gefreut und nur gute Erfahrungen gemacht.“ Bis auf Birma erlebte Heiner Junghans die Menschen als aufgeschlossen, neugierig, freundlich und hilfsbereit. Nur in dem lange von einer Militärjunta beherrschten Land fühlte er sich nicht willkommen, wurde observiert und förmlich aus dem Land gegängelt. „Als ich über die Grenze fuhr, habe ich richtig aufgeatmet.“

Das Rad hielt durch, die Gesundheit auch, durch insgesamt zwölf Staaten ging die Reise. Dort Land, Leute und vor allem traditionelle Speisen zu erkunden, war die größte Freude. „Ich kenne nur ein chinesisches Schriftzeichen“, sagt Heiner und lacht. Es ist die Bezeichnung für gebratene Nudeln, die seien großartig gewesen. Bis nach Shanghai trugen ihn die Reifen, die nur höchstens sechsmal ein Loch hatten und geflickt werden mussten. „China ist ein super Reiseland, das kann ich nur empfehlen“, sagt er.

Nach unzähligen schönen Erlebnissen und berührenden Begegnungen mischte sich in die Abwechslung eine Art Gleichgültigkeit. „Ich habe gemerkt, dass ich gar keine Lust mehr hatte, die einfachsten Wörter in der nächsten Landessprache zu lernen und mich kaum erinnern konnte, wo ich die Tage zuvor gewesen bin und wo ich übernachtet habe.“ Ein klarer Fall von Reisemüdigkeit. Die Heimat rief. Erinnerungen an die Stille der kasachischen Steppe, an herrlich klare Sternenhimmel und unberührte Strände begleiten Heiner bis heute. „Ich träume immer noch von dieser Freiheit“, sagt er, und natürlich vermisst er die unübertroffenen gebratenen Nudeln.

Darüber tröstet ihn das Frühstück hinweg, das seine Mutter ihm macht, seit er wieder zu Hause in Tolkewitz lebt. Vorübergehend. So lange wie an der Comödie Dresden das Stück „Honig im Kopf“ gespielt wird. Darin ist Heiner Junghans in der Rolle des Niko Rosenbach zu erleben. Dessen Vater verliert das Gedächtnis. Unter insgesamt fünf Vorschlägen hatte das Publikum der Comödie für diese Geschichte gestimmt. Ihre Kinoverfilmung mit Dieter Hallervorden war ein riesiger Erfolg. Heiner Junghans aber ist an dem Film völlig vorbeigeradelt und hat bisher auch nur ein kleines Stück davon geschaut. „Ich bekäme sonst Angst, dass ich so spielen soll wie im Film.“ Dabei sei die Bühnenfassung eine ganz eigene Sache. Seine Sache, und mal wieder eine Reise ins Unbekannte.

„Honig im Kopf“, Comödie Dresden, nächste Aufführungen: 6. und 7. Mai sowie 30./31. Mai, jeweils 19.30 Uhr; Tickets unter 866410

zur Startseite