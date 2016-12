Brasilianer wollten unerlaubt einreisen

In Gartenlaube eingedrungen Görlitz. In der Zeit zwischen Sonnabend und Mittwoch sind in Görlitz Unbekannte in eine Gartenlaube und einen Geräteschuppen an der Reichenbacher Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten eine Acrylpistole, mehrere Flexscheiben und einen Hammer. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 60 Euro. An den Gebäuden entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Männer mit verbotenen Knallern ertappt Bad Muskau. Zwei Männer, die mit verbotenen Knallern im Auto unterwegs waren, ertappte die Bundespolizei am Mittwochvormittag in Bad Muskau. Im ersten Fall hatte ein 32-jähriger aus Elsterheide 80 Feuerwerkskörper unter seiner Jacke versteckt. Die Jacke lag dabei auf dem Rücksitz des Pkw seines Bekannten. Im zweiten Fall ist 45 Minuten später fand die Polizei bei einem 18-Jährigen aus Schönborn in dessen Rucksack eine Kunststofftüte. Darin waren 160 Böller verpackt. Bei den sichergestellten pyrotechnischen Erzeugnissen handelte es sich um Produkte mit fehlender oder mindestens unzureichender Kennzeichnung. Zudem waren einzelne Knaller der Kategorie 3 zugeordnet. „Abgesehen von der fehlenden Berechtigung, die für den Umgang mit Feuerwerk der Kategorie 3 unbedingt erforderlich ist, wurde hier einmal mehr die von der gekauften Ware ausgehende Gefahr unterschätzt“, erklärte die Polizei.

Transporter entwendet Weißwasser. In der Nacht zum Donnerstag haben in Weißwasser Unbekannte einen VW T 5 entwendet. Der etwa neun Jahre alte Kleintransporter mit dem Kennzeichen GR-DM 800 war auf dem Braunsteichweg abgestellt. Im Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 8000 Euro. Den Zeitwert des Wagens bezifferte der Eigentümer auf etwa 10000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Transporter wird gefahndet.

Erneut Buswartehäuschen beschädigt Neugersdorf. Eine Streife der Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen mehrere beschädigte Wartehäuschen am Busbahnhof in Neugersdorf entdeckt. Darüber informierte Polizeisprecher Tobias Sprunk. Unbekannte haben dort mehre Glasscheiben zerstört. Der genaue Tatzeitpunkt ist ebenfalls nicht bekannt. Der Schaden wurde vorläufig auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Landespolizei hat sich des Sachverhaltes angenommen. In Kottmar und Löbau war es in den vergangenen Tagen ebenfalls zu Zerstörungen an Wartehäuschen gekommen. Unklar ist, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten Weißwasser. Am Mittwochabend ereignete sich in Weißwasser ein Verkehrsunfall. Das meldete eine Polizeisprecherin. Eine 20-Jährige befuhr demnach mit ihrem Suzuki den Halbendorfer Weg, als sie gegen 17.30 auf einen Ford auffuhr. Dessen 41-jährige Fahrerin hatte hinter einem Audi angehalten. Die drei Fahrzeuge wurden beim Aufprall aufeinandergeschoben. Die Suzuki- und die Fordfahrerin, sowie der 25-jährige Audifahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand außerdem ein Sachschaden von insgesamt etwa 8000 Euro.