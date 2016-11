Brandursache noch nicht geklärt Das Feuer im Sebnitzer Waldhaus wird weiter untersucht, erklärt die Polizei. Der Wirt der Gaststätte kam dabei zu Tode.

Rauchschwaden kamen am 20. Oktober aus dem Dachgeschoss des Gasthofs. Der Wirt starb bei dem Brand. © Dirk Zschiedrich

Die Ermittlungen zum Brand im Gasthaus Waldhaus in Sebnitz dauern an. Weder zur Brandursache noch zu den genauen Todesumständen des 55-jährigen Sebnitzers könne man derzeit neue Angaben machen, erklärt die Polizeidirektion Dresden auf Nachfrage der SZ. „Die Untersuchungen laufen noch weiter“, sagt Sprecherin Ilka Rosenkranz. Bei dem Feuer, das am 20. Oktober ausbrach, konnte der Wirt der Gaststätte nur noch tot geborgen werden.

Der 55-jährige Sebnitzer hatte sich in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes aufgehalten. Dort war es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Brand gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es nur in einem Zimmer, die gesamte Wohnung sowie das darüberliegende Dachgeschoss wurden durch die starke Rauchentwicklung verrußt.

Vorbeifahrende Passanten hatten kurz nach 13 Uhr Rauch aus dem Gebäude aufsteigen sehen. Sie hielten an und riefen die Feuerwehr. Der Besitzer des Waldhauses, der sich in einem anderen Teil des Gebäudes aufhielt, gelangte unversehrt ins Freie. Der Zugang zur Wohnung des Wirtes der Gaststätte war jedoch verschlossen. Die Feuerwehr musste die Tür aufbrechen und drang außerdem über den Balkon zum Brandort vor. Der aufgefundene 55-Jährige war jedoch bereits tot.

