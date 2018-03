Brandursache bleibt unklar Im November brannte es in einer Wohnung am Bahnberg. In dem Feuer waren zwei Hunde gestorben.

Im November letzten Jahres kam es zu einem Brand in einer Dachgeschoss-Wohnung. Die Ermittlungen dazu wurden jetzt eingestellt. © André Braun

Niederstriegis. Die Staatsanwaltschaft Sachsen hat die Ermittlungen in dem Brand in Niederstriegis eingestellt. „Ein Täter konnte in dem Fall nicht ermittelt werden“, teilte die Presseabteilung der Staatsanwalt auf Nachfrage mit.

Der Brand ereignete sich am Sonnabendmittag, 11. November, in der Küche in einer Dachgeschosswohnung am Bahnberg. Da alle vier Kochfelder des Küchenherdes eingeschaltet waren, ermittelte die Polizei zunächst wegen fahrlässiger Brandstiftung. Durch den so entstandenen Schwelbrand brannte die Küche vollständig aus.

Wie es zu dem Feuer kam, ist immer noch unklar. Die junge Familie befand sich zu dem Zeitpunkt nicht im Haus, musste aber den Tod ihrer beiden Hunde beklagen. (DA/an)

