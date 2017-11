Brandstiftung und fingierte Überfälle Eine 70-jährige Döbelnerin soll im Haus Feuer gelegt haben – eine Frau starb. Ihr Anwalt weist die Vorwürfe zurück.

Am 9. März 2016, ein Tag nach dem ersten Brand im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23, hatten der Döbelner Anzeiger die Angeklagte im verrußten Treppenhaus fotografiert. © Archiv/Jens Hoyer

Mehrfach war im Keller der Häuser Albert-Schweitzer-Straße 23 und 24 in Döbelner Nord Feuer gelegt worden. Im März 2017 zum letzten Mal – damals fand die Feuerwehr eine 85 Jahre alte Hausbewohnerin bewusstlos im Treppenaufgang. Sie starb später an den Komplikationen – durch die künstliche Beatmung war die Luftröhre verletzt worden. Ein Atemwegsinfekt reichte, um die geschwächte Frau zu töten. Lange war nicht klar, wer für die Brandstiftungen verantwortlich war. Bis die Polizei schließlich eine damals 69 Jahre alte Hausbewohnerin unter dem Verdacht festnahm, die Feuer gelegt zu haben. Bis vor wenigen Tagen saß die jetzt 70-Jährige in Untersuchungshaft. Am Montag war der Prozessauftakt im Landgericht Chemnitz.

Einen großen Teil der kurzen Sitzung nahm die Verlesung der Anklageschrift durch den Staatsanwalt in Anspruch. Am 8. März vergangenen Jahres hatte die Brandserie begonnen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war die Angeklagte in den Keller gegangen und hatte dort Möbel angezündet, die ein aus dem Iran stammender Mitbewohner abgestellt hatte. Der Rauch zog durch das Treppenhaus, eine Bewohnerin musste ins Krankenhaus geschafft werden. Schaden allein am Gebäude: 55 000 Euro. Dazu kommt der Schaden an den abgestellten Gegenständen der Hausbewohner. Im Oktober ging die Brandserie weiter, die Angeklagte soll im Keller einen Lattenverschlag angezündet haben. Schaden: Rund 70 000 Euro am Haus und zehntausende Euro am Inventar der Mitbewohner. Eine Hausbewohnerin musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung fünf Tage im Krankenhaus zubringen. Die Angeklagte behauptete damals, den mutmaßlichen Brandstifter im Keller erwischt zu haben und zeigte ein blaues Auge. Er habe sie geschlagen. Sie will ihm ein Bekennerschreiben entrissen haben, auf dem in schlechtem Deutsch Drohungen gegen den Vermieter Pro Leipzig ausgesprochen wurden.

Damals suchte die Polizei nach einem Ausländer als angeblichem Täter, der aber nie gefunden wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, dieses Bekennerschreiben wie auch andere selbst verfasst zu haben. Eines will die Frau an ihrer Wohnungstür gefunden haben – angeheftet mit einem Messer. Mehrfach stellte sie bei der Polizei auch Anzeige gegen unbekannt. Jemand habe ihr aufgelauert und sie geschlagen. Die Polizei glaubt, dass die Frau sich die Verletzungen selbst zufügte. Auch den Abstreicher vor ihrer Tür, der eines Tages brannte, soll sie selbst angezündet haben.

Der Verteidiger Rechtsanwalt Karsten Opitz erklärte vor Gericht, dass sich seine Mandantin nicht selbst äußern werde. Er wies in ihrem Namen die Anschuldigungen entschieden zurück und warf der Staatsanwaltschaft vor, seine Mandantin einseitig zu belasten. Er betonte, dass das Oberlandesgericht bei der Haftprüfung keinen dringenden Tatverdacht gegen sie gesehen habe. Das Landgericht Chemnitz wird am 27. November in die Beweisaufnahme eintreten. An derzeit fünf Verhandlungstagen sollen 50 Zeugen und ein Gutachter zur Schuldfähigkeit der Angeklagten gehört werden.

