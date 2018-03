Brandstiftung: Noch kein Urteil Das Gericht hat überraschend einen weiteren Verhandlungstermin im Verfahren gegen die mutmaßliche Zündlerin angesetzt.

Symbolfoto © dpa

Döbeln. Eigentlich sollte am heutigen Donnerstag ein Urteil im Verfahren gegen eine 70-jährige Döbelnerin wegen Brandstiftung fallen. Überraschend für Staatsanwaltschaft, Strafverteidiung und Prozessbeobachter sind die Plädoyers und der Urteilsspruch auf 22. März verschoben worden.

Mit Einwilligung der Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren in den Punkten Vortäuschen von Straftaten eingestellt. Im Falle einer Verurteilung wegen Brandstiftung hätten sie kaum Auswirkungen auf die Höhe der Strafe. Der Angeklagten wird vorgeworfen, mehrfach Feuer im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 in Döbeln gelegt zu haben. Eine alte Frau war an den Folgen einer Rauchgasvergiftung gestorben. (SZ)

