Brandstiftung in Pension

© Symbolfoto: Steffen Füssel

Ein 50 Jahre alter Dresdner wird verdächtigt, vergangene Nacht einen Brand in einer Pension verursacht zu haben. Das Feuer in dem Gebäude an der Rudolf-Breitscheid-Straße brach in dem Zimmer aus, in dem der 50-Jährige zu Gast war. Die Flammen breiteten sich in der gesamten oberen Etage aus.

Aus dem Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 3 weiter Gartenlauben aufgebrochen Radeburg. In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in zwölf Gartenlauben eines Kleingartenvereins an der Schulstraße ein. Aus den Lauben wurden Werkzeuge, Gartengeräte und Unterhaltungstechnik im Wert von mindestens 9000 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Auffahrunfall Radebeul. Ein Leichtverletzter und etwa 6000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Meißner Straße ereignet hatte. Die 41 Jahre alte Fahrerin eines VW Touran war in Richtung Kapellenweg unterwegs. An der Kreuzung zur Meißner Straße fuhr sie auf ein verkehrsbedingt haltendes Motorrad auf. Der 51-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Einbruch in Schloss Schönfeld. In der vergangenen Nacht brachen Unbekannte in das Schloss an der Straße der Jugend ein. Nach einem ersten Überblick zerstörten die Täter im Inneren mehrere Türen und Treppengeländer. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Straftat gemacht? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Während der Löscharbeiten durch kam es vor Ort zu Verkehrsbehinderungen. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Die Dresdner Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. (SZ)

