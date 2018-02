Brandstiftung im Mehrfamilienhaus

Auto geknackt Bautzen. Diebe haben in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmittag in Bautzen versucht, einen blauen Passat zu stehlen. Das 14 Jahre alte Auto stand an der Dresdener Straße. Die Täter knackten den Wagen und bauten das Zündschloss aus, starten konnten sie das Fahrzeug nicht.

Diesel abgezapft Bautzen. Am Sonntag haben Dieseldiebe an der Packhofstraße in Bautzen den Tank eines parkenden Lkw geleert. Die Unbekannten zapften rund 450 Liter Kraftstoff ab. Ein paar Liter flossen dabei offensichtlich ins Erdreich. Die Berufsfeuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung

Granate gefunden Kamenz. Ein Spaziergänger entdeckte am Sonntagnachmittag in Kamenz im gefrorenen Boden des abgelassenen Tuchmacherteiches eine Handgranate. Er informierte sofort die Polizei. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an und barg das verrostete Munitionsstück.

Unter Drogeneinfluss gefahren Bernsdorf. Polizisten beendeten am Sonntag in Bernsdorf die Drogenfahrt eines 24-Jährigen. Der Mann war mit seinem Auto auf dem Fritz-Kube-Ring unterwegs, als die Beamten ihn kontrollierten. Ein Test bestätigte den Konsum von Amphetaminen. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe, untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige gegen den Mann. Wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel erwarten ihn mindesten ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie 500 Euro Bußgeld.