Brandstiftung im Coswiger Wohngebiet In der Nacht zum Sonnabend hat es in Coswig gleich an drei Stellen eine böse Überraschung für die Anwohner und die Feuerwehrleute gegeben.

Im Wohngebiet brannte ein Sperrmüllhaufen und zwei Abstellplätze mit Mülltonnen – zur gleichen Zeit.

Bis kurz vor sieben Uhr hatten die Männer gegen die Flammen zu kämpfen. Auch die Polizei war vor Ort. Die Brandstellen werden nach Beweisen für Brandstiftung untersucht.

Die Brandserien in Coswig reißen nicht ab. In der Nacht zum Sonnabend hat es im Wohngebiet an der Dresdner Straße gleich an drei Stellen eine böse Überraschung für die Anwohner und die Feuerwehrleute gegeben. Wehrleiter Andreas Schorbogen und seine Männer wurden kurz nach 3 Uhr aus dem Schlaf gerissen.

Der Anlass: Im Wohngebiet brannten ein Sperrmüllhaufen und zwei Abstellplätze mit Mülltonnen. „An drei verschiedenen Stellen und zur gleichen Zeit, das kann nur Brandstiftung sein“, sagt Andreas Schorbogen, der sich ebenfalls ärgert, dass dies mitten in der Nacht geschieht, wo noch mehr als sonst die Gefahr besteht, dass angrenzende Gebäude beschädigt werden.

Und so war es dann auch. Die benachbarte Sporthalle der Schule an der Radebeuler Straße wurde durch das Feuer und die notwendigen Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen. Mit fast 20 Kameraden und drei Fahrzeugen hat die Coswiger Wehr die Brände gelöscht. Bis kurz vor sieben Uhr hatten die Männer gegen die Flammen zu kämpfen. Auch die Polizei war vor Ort. Die Brandstellen werden nach Beweisen für Brandstiftung untersucht.

Bereits in den letzten Jahren und auch 2017 hatte es in diesem und benachbarten Wohngebieten Coswigs brennende Containerplätze gegeben. Auch da war von Brandstiftung ausgegangen worden. Deshalb richten die Feuerwehrleute erneut die Bitte an die Bewohner: Bitte melden Sie sich schnell, wenn etwas beobachtet wurde - Telefon Revier Meißen oder in Coswig, 03521-4720; 03523-970. (SZ/per)

