Brandstiftung im Ausgehviertel

Die Polizei ist einem unbekannten Feuerteufel auf der Spur. Der hatte am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Neustadt gezündelt. In einem Haus am Ende der Görlitzer Straße kurz vor dem Alaunplatz setzten der oder die Täter mehrere Gegenstände in einer Kellerbox in Brand. Schnell breitete sich der Rauch aus. Da der Keller nur sehr wenige und kleine Kellerfenster besaß, konnte er jedoch nur schlecht entweichen. Die alarmierte Berufsfeuerwehr aus der Wache Albertstadt musste den Rauch mit speziellen Saugrohren entfernen. Die meisten Bewohner waren während der Arbeiten in ihren Wohnungen geblieben. Verletzt wurde niemand. Allerdings musste während des Einsatzes die Görlitzer Straße voll gesperrt werden. Auch die Straßenbahnen der Linie 13 konnten nicht mehr fahren.

Noch kann sich die Polizei nicht zum entstandenen Schaden äußern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (SZ/acs)

zur Startseite