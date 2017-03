Brandstiftung bei Eschebach

Die Radeberger Feuerwehr hatte das Feuer auf dem Eschebach-Areal schnell unter Kontrolle. © Thorsten Eckert

Auch die Polizei geht von Brandstiftung auf dem Eschebach-Areal in Radeberg aus. Dienstagmittag standen bekanntlich Abfall und Sperrmüll in einer der maroden Garagen im Bereich der Rathenaustraße in Flammen. Die Radeberger Feuerwehr rückte umgehend aus und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Mit Hilfe eines Traktors des Stadtwirtschaftshofs war der Unrat dann aus den Garagen gezogen und endgültig abgelöscht worden. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet. Polizeisprecher Thomas Knaup teilt nun mit, dass es Unbekannte waren, die hier den Abfall in Brand gesetzt hatten. Zunächst war die Ursache des Feuers ja noch offen gewesen, wobei es keinerlei Hinweise auf eine Selbstentzündung gab, sodass die Vermutung von Brandstiftung schon kurz nach dem Brand nahegelegen hatte. „Ob durch das Feuer Sachschaden entstand, war aufgrund des verwahrlosten Zustandes des Areals nicht feststellbar“, so Polizeisprecher Thomas Knaup. (SZ/JF)

zur Startseite