Brandstiftung an Mercedes

Trunkenheit im Verkehr Zittau. In der Nacht zu Sonntag hat eine Streife des Polizeireviers Zittau auf dem Theaterring vor dem Amtsgericht einen Nissan und dessen Fahrer kontrolliert. In der Atemluft des 37-Jährigen lag Alkoholgeruch. Ein Atemtest ergab einen Wert von beinah zwei Promille. Die Beamten untersagten dem Tatverdächtigen die Weiterfahrt, ordneten eine Blutentnahme an und stellten die Fahrerlaubnis des Mannes sicher. (szo)

Unfall unter Alkoholeinwirkung Oppach. In Oppach sind am Samstagabend auf der Kreuzung August-Bebel-Straße und Dresdener Straße ein Seat und ein Opel zusammengestoßen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 38-jährigen Seat-Fahrers fest. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Zudem soll er über die rote Ampel gefahren sein. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden bezifferte sich auf rund 5 000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 38-Jährigen aufgenommen. (szo)

Polizei muss Streit schlichten Görlitz. Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr wurde der Polizei in Görlitz auf der Dresdener Straße eine laustarke Auseinandersetzung gemeldet. Kurz darauf trafen Beamte vor Ort ein. Die Beamten beruhigten die Anwesenden und erhoben deren Personalien. Es stellte sich heraus, dass es eine Rangelei gegeben hatte. Beteiligt gewesen sei nach derzeitigen Erkenntnissen unter anderem ein 32-jähriger tunesischer Staatsbürger sowie ein 19-jähriger Deutscher. Ein 33-jähriger Zeuge war dazwischen gegangen und hatte die Betroffenen getrennt. Verletzt war offenbar niemand, eine ärztliche Behandlung wurde von keinem der Beteiligten gewünscht. Anschließend verließen alle Personen den Bereich. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Verdacht der Körperverletzung aufgenommen. (szo)

Polizei fasst Diebesbande dank Handy-Ortung Halbendorf. Nach einem Zeugenhinweis hat die polnische Polizei am Samstagnachmittag in der Nähe von Leknica in Polen vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Männer im Alter von 25, 29, 30 und 35 Jahren waren auch im Besitz von Diebesgut, das wenige Stunden zuvor am Halbendorfer See erbeutet worden war. In der Nacht zu Samstag waren dort derzeit noch Unbekannte in einen Betrieb eingebrochen. Die Täter erbeuteten unter anderem vier Mobiltelefone und ein Tablet. Auch ein Laptop sowie eine Kaffeemaschine verschwanden. In den Räumlichkeiten wurde ein Tresor aus der Verankerung gerissen. Er lag in geöffnetem Zustand auf einer Terrasse, das Bargeld fehlte. Der Stehlschaden bezifferte sich in Summe auf mehr als 22 000 Euro, zudem waren etwa 10 000 Euro Sachschaden zu verzeichnen. Der Eigentümer der Mobilfunktelefone veranlasste eine Ortung seiner Geräte. Diese ergab, dass sie sich auf dem Areal einer Tankstelle bei Leknica befanden. Auf eigene Faust fuhr er mit einem Bekannten dorthin und informierte dann die Polizei in Weißwasser. Die Informationen leitete das örtliche Revier unverzüglich an das Gemeinsame Zentrum der deutschen und polnischen Polizei im polnischen Swiecko weiter. Von dort erfuhren die Beamten nach kurzer Zeit, dass die polnische Polizei vier Tatverdächtige ergriffen und zahlreiches Diebesgut sichergestellt hat. Die polnischen Beamten nahmen die drei rumänischen Staatsbürger im Alter von 25, 29 und 30 Jahren sowie einen 35-jährigen Polen vorläufig fest. Auch das Diebesgut und weitere Beute, deren Herkunft derzeit noch nicht geklärt ist, wurden sichergestellt. Die polnische Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zusammen mit der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Görlitz. Dabei wird auch zu prüfen sein, ob weitere Taten auf das Konto der Verhafteten gehen. Die Untersuchungen dauern an. (szo)

Außenbordmotor gestohlen Görlitz. Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag haben Unbekannte im Hafen des Berzdorfer Sees bei Görlitz einen Außenbordmotor gestohlen. Der schwarze Suzuki-Motor war mit einer Kette gesichert gewesen, diese lag durchtrennt im Boot. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit rund 3 000 Euro. (szo)

In Lagerhalle eingebrochen Ostritz. Samstagnachmittag fiel in Ostritz auf, dass Unbekannte über Nacht in eine Lagerhalle an der Hauptstraße eingebrochen waren. Im Inneren wurden dann von der Ladefläche eines Kleintransporters gebündelte Altkleider und ein Akkuladegerät im Gesamtwert von ca. 300 Euro entwendet. Bei einer zweiten Lagerhalle wurde eine Fensterscheibe beschädigt, aber offenbar nichts gestohlen. Der Sachschaden bezifferte sich auf etwa 1 500 Euro. (szo)