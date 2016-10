Brandstifter töten Kaninchen Unbekannte legen im Stall ein Feuer. Die Flammen greifen auf ein Wohnhaus über.

Ein Hasenstall, in dem sich zwei Zwergkaninchen befanden, hat am Donnerstag an der Mittweidaer Straße in Hainichen gebrannt. Die Tiere überlebten nicht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Der Stall stand auf einem Hof vor der Fassade eines Mehrfamilienhauses und wurde komplett zerstört.

„Durch das Feuer wurden die Fassade und zwei Fenster des Wohnhauses beschädigt“, teilte Steffen Wolf, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, am Freitag mit. Die Bewohner hatten das Haus bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der schweren Brandstiftung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit gegen 23.30 Uhr Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt haben, die mit dem Feuer in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mittweida unter Telefon 03727 9800 entgegen. (sol)

